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З'явилося перше відео з місця загибелі мера Кривого Рогу

З'явилося перше відео з місця загибелі мера Кривого Рогу
Оновлено 18:54 Сьогодні Телеграф

В інтернеті з'явився відеозапис, зроблений біля будинку мера Кривого Рода Костянтина Павлова, чий труп був знайдений там сьогодні вдень.

Ролик короткий, але на ньому видно деяке скупчення людей. На місце прибула поліція, яка вже підтвердила загибель Костянтина Павлова, проте ніяких деталей не розкрила.

Загибель мера Кривого Рогу

Загибель мера Кривого Рогу

Загибель мера Кривого Рогу

Загибель мера Кривого Рогу

На даний момент, за словами джерела, розглядаються як мінімум дві версії - вбивство або самогубство. Втім, соратники по ОПЗЖ в самогубство мера Кривого Рогу не вірять. Зокрема, нардеп Вадим Рабинович заявив, що спілкувався із загиблим за кілька годин до появи трагічної звістки і нічого не віщувало біди. Рабинович впевнений, що Павлова вбили і вимагає розслідувати цю справу.

"Телеграф" стежить за подіями навколо цієї історії. Ключові версії і деталі загибелі Костянтина Павлова збираємо для вас в цьому матеріалі.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 48

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Кривий Ріг, Костянтин Павлов.
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