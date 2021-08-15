З'явилося перше відео з місця загибелі мера Кривого Рогу

В інтернеті з'явився відеозапис, зроблений біля будинку мера Кривого Рода Костянтина Павлова, чий труп був знайдений там сьогодні вдень.

Ролик короткий, але на ньому видно деяке скупчення людей. На місце прибула поліція, яка вже підтвердила загибель Костянтина Павлова, проте ніяких деталей не розкрила.

На даний момент, за словами джерела, розглядаються як мінімум дві версії - вбивство або самогубство. Втім, соратники по ОПЗЖ в самогубство мера Кривого Рогу не вірять. Зокрема, нардеп Вадим Рабинович заявив, що спілкувався із загиблим за кілька годин до появи трагічної звістки і нічого не віщувало біди. Рабинович впевнений, що Павлова вбили і вимагає розслідувати цю справу.

"Телеграф" стежить за подіями навколо цієї історії. Ключові версії і деталі загибелі Костянтина Павлова збираємо для вас в цьому матеріалі.