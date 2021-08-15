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Спецпризначенець вказав на важливу деталь з карабіном "Сайга", знайденим біля тіла мера Кривого Рогу

Спецпризначенець вказав на важливу деталь з карабіном "Сайга", знайденим біля тіла мера Кривого Рогу
19:24 Сьогодні Телеграф Фото: Фейсбук

"Телеграф" з'ясував одну важливу деталь, яка може відкинути зайві версії те, що трапилося в селі Вільне на Дніпропетровщині. Як повідомляло наше видання, сьогодні труп міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова був знайдений з вогнепальним пораненням грудей.

Хоча на опублікованих фото поруч з тілом чиновника лежить мисливський карабін "Сайга", політичні соратники Павлова з партії ОТЗЖ переконані, що це вбивство.

"Розповіді про самогубство - явна брехня", - написав співголова Опозиційною платформи - За життя Вадим Рабинович.

Однією з можливих причин, яка могла б спонукати на цей висновок - розкладений дротяний приклад "Сайги" на опублікованих фото. Справа в тому, що довший приклад сприяє точності стрільби в положенні від плеча що, очевидно, не потрібно при близькому пострілі для здійснення самогубства, і могло бути витлумачено як непряме свідчення вбивства чиновника.

Однак, як розповів "Телеграфу" один з бійців спецпідрозділу ЗСУ, у цивільної зброї, до якого належить і "Сайга" - своя специфіка.

"Згідно з українським законодавством стрілецьку вогнепальну зброю цивільного призначення зі складаним прикладом, як зображена на фото "Сайга", обладнується спеціальним блокуванням при складеному прикладі. Це робиться для того, щоб злочинець, що заволодів подібнию цивільною зброєю не мав би можливості провести прихований постріл, використавши карабін зі складеним прикладом. У дієвості подібного обмеження я мав можливість переконатися на одному з полігонів, на який поїхав з товаришем для стрільби з купленої "Сайги". Звикнувши до армійських зразків, я спробував вистрілити з карабіна зі складеним прикладом, проте мені це не вдалося. Спершу вирішив, що зброя зламалася, але на ділі спрацювало блокування ", - повідомив "Телеграфу" на умовах анонімності один з українських спецпризначенців.

Загибель мера Кривого Рогу

Всі подробиці загибелі Костянтина Павлова читайте тут.

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Микита Синицін
Автор: Микита Синицін
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Кривий Ріг, Костянтин Павлов.
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