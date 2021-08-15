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Зниклого в Карпатах хлопчика знайшли: зворушливе фото

Зниклого в Карпатах хлопчика знайшли: зворушливе фото
Оновлено 22:39 Нд, 15 Серпень 2021 Телеграф

Увечері 14 серпня біля смт Ворохта в Івано-Франківській області загубився шестирічний хлопчик Олексій Стефанців. Протягом майже доби рятувальники і добровольці проводили пошукові роботи і в кінцевому підсумку їхні старання дали результат. Таким чином, ця історія отримала щасливий фінал.

Як повідомляє прес-служба МВС в Фейсбук, 15 серпня о 19:27 дитину виявили волонтери.

Відзначається, що хлопчик був знайдений на маршруті в сторону гори Кукул.

У МВС також подякували всім, хто допомагав у пошуках загубленого хлопчика.

Зворушливе фото возз'єднання сім'ї було опубліковано прес-службою ГСЧС.

Як повідомлялося раніше, в Запорізькій області однорічна дитина випала з вікна п'ятого поверху, але дивом змогла залишитися в живих, відбувшись численними забоями.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 48

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Говерла, Карпати, Діти, Івано-Франкивська область.
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