За час пандемії у світі коронавірусом інфікувалося більше 530 тисяч осіб

Новини України:США наразі посідають перше місце за кількістю підтверджених випадків коронавірусу, далі - Китай, Італія, Іспанія, Німеччина та Іран.

Станом на 5:50 п'ятниці загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 24,057 людей.

Про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).

Найбільше у світі смертей зафіксовано в Італії — 8,215 осіб. Іспанія посіла друге місце, перегнавши КНР за кількістю померлих — 4,365 осіб. У Китаї за весь час епідемії загинуло 3169 людей.

Всього у світі 531,860 інфікованих. У свою чергу, одужало 122,203 людей.

В ніч на п’ятницю США посіли перше місце серед країн з найбільшою кількістю підтвердженних випадків інфікування коронавірусом — 85,653, тим самим обігнавши Китай (81,782) та Італію (80,589). Далі йдуть Іспанія (57,786), Німеччина (43,938) та Іран (29,406).

Спалах коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, був вперше помічений у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.