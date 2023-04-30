Вальпургієва ніч 2023: що в жодному разі не можна робити в цей час

Вальпургієва ніч — найбільш значне з язичницьких свят

Ніч з 30 квітня на 1 травня – незвичайна. У багатьох народів світу вона пов’язана зі святом нечистої сили та відьом. Стародавні слов’яни називали її Відьминою, а європейці — Вальпургієва.

Вірили, що відьми цієї ночі сідали верхи на мітли і зліталися на гірські вершини, де проводили час у диких бенкетах, танцях і зляганні з демонами і дияволом. Тим часом наші пращури проводили обряди вигнання відьом. Селяни розпалювали багаття і на них палили солом’яні опудала відьом, обходили оселі зі смолоскипами і дзвонили в церковні дзвони, щоб відлякати всяку нечисть.

Також у цей час, як вірили наші предки, можна побачити своє майбутнє, вийти на контакт із жителями потойбічного світу та попросити допомоги у вищих сил. Трави у відьомську ніч набували чудодійної сили. Знахарі збирали їх, щоб лікувати тяжкохворих людей.

Що не можна робити у Вальпургієву ніч 2023

Сваритись, дратуватися, згадувати нечисту силу.

Бути агресивними, щоб не стати іграшкою в руках злих духів.

Одягати чорний одяг, а також речі, з якими пов’язані погані спогади.

Прикмети на Вальпургієву ніч 2023

Не можна приносити до оселі бузок, особливо, де є хвора людина. Вважається, що бузок дурманить хворого запахом і кличе в інший світ.

Для зміцнення здоров’я та якнайшвидшого зачаття варто випити на світанку води з колодязя.

Якщо на світанку зірвати вербу, а потім засушити і дати її мандрівникові, він повернеться з прибутком та добрими звістками.

Сплетений вінок із зірваного в Вальпургієву ніч плюща зробить вас в очах коханого невимовною красунею.

Нагадаємо, що позаду пасхальний цикл, але в травні теж чимало важливих дат для християн східного обряду. Раніше "Телеграф" розповідав, які церковні свята українці відзначають у травні 2023 року.