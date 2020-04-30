Вальпургиева ночь 2020: что ни в коем случае нельзя делать

Новости Украины:Вальпургиева ночь - это традиционный весенний фестиваль и наиболее значительный из языческих праздников, посвященный плодородию.

Ночь с 30 апреля на 1 мая - необычная. У многих народов мира она связана с праздником нечистой силы и ведьм. Древние славяне называли её Велесова или Живина ночь, а европейцы - Вальпургиева.

Деревенские жители в Вальпургиеву ночь проводили обряды изгнания ведьм. Они разжигали костры и на них жгли соломенные чучела ведьм, обходили дома с факелами и звонили в церковный колокол. Верили, что травы в этот день обретают чудодейственную силу. Поэтому знахари собирали их, чтобы лечить тяжелобольных людей.

Существует мнение, что в эту мистическую ночь можно увидеть своё будущее, выйти на контакт с жителями загробного мира и попросить помощи у высших сил.

Что нельзя делать в Вальпургиеву ночь 1 мая

В Вальпургиеву ночь нельзя ссориться, раздражаться, упоминать нечистую силу.

Агрессивный человек в ночь на 1 мая может стать игрушкой в руках злых духов. В одежде стоит избегать черного цвета, а также не одевать вещи, с которыми связаны плохие воспоминания.

Приметы на Вальпургиеву ночь 1 мая

Нельзя приносить в дом сирень, особенно, где есть больной человек. Считается, что сирень дурманит больного запахом и зовет в другой мир.

Для укрепления здоровья и скорейшего зачатия стоит выпить на рассвете воды из колодца.

Если на рассвете сорвать вербу, а затем засушить и дать ее путешественнику, он вернется с прибылью и хорошими вестями.

Сплетенный венок из сорванного в Вальпургиеву ночь плюща сделает вас в глазах возлюбленного неописуемой красавицей.

В средние века существовало поверье, что Вальпургиева ночь является ночью пиршества ведьм во всей Германии и Скандинавии. Ведьмы садились верхом на метлы и слетались на горные вершины, где проводили время в диких пирах, плясках и совокуплении с демонами и дьяволом.