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Вальпургиева ночь 2020: что ни в коем случае нельзя делать

Вальпургиева ночь 2020: что ни в коем случае нельзя делать
21:05 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Вальпургиева ночь - это традиционный весенний фестиваль и наиболее значительный из языческих праздников, посвященный плодородию.

Ночь с 30 апреля на 1 мая - необычная. У многих народов мира она связана с праздником нечистой силы и ведьм. Древние славяне называли её Велесова или Живина ночь, а европейцы - Вальпургиева.

Деревенские жители в Вальпургиеву ночь проводили обряды изгнания ведьм. Они разжигали костры и на них жгли соломенные чучела ведьм, обходили дома с факелами и звонили в церковный колокол. Верили, что травы в этот день обретают чудодейственную силу. Поэтому знахари собирали их, чтобы лечить тяжелобольных людей.

Существует мнение, что в эту мистическую ночь можно увидеть своё будущее, выйти на контакт с жителями загробного мира и попросить помощи у высших сил.

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Что нельзя делать в Вальпургиеву ночь 1 мая

  • В Вальпургиеву ночь нельзя ссориться, раздражаться, упоминать нечистую силу.

  • Агрессивный человек в ночь на 1 мая может стать игрушкой в руках злых духов. В одежде стоит избегать черного цвета, а также не одевать вещи, с которыми связаны плохие воспоминания.

Вальпургиева ночь: приметы, обряды и ритуалы на 30 апреля

Приметы на Вальпургиеву ночь 1 мая

  • Нельзя приносить в дом сирень, особенно, где есть больной человек. Считается, что сирень дурманит больного запахом и зовет в другой мир.

  • Для укрепления здоровья и скорейшего зачатия стоит выпить на рассвете воды из колодца.

  • Если на рассвете сорвать вербу, а затем засушить и дать ее путешественнику, он вернется с прибылью и хорошими вестями.

  • Сплетенный венок из сорванного в Вальпургиеву ночь плюща сделает вас в глазах возлюбленного неописуемой красавицей.

В средние века существовало поверье, что Вальпургиева ночь является ночью пиршества ведьм во всей Германии и Скандинавии. Ведьмы садились верхом на метлы и слетались на горные вершины, где проводили время в диких пирах, плясках и совокуплении с демонами и дьяволом.

 

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1 мая, Вальпургиева ночь, Вальпургиева ночь 2020, Шабаш ведьм.
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