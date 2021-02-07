Сильні снігопади, хуртовини і морози: погода в Україні продовжить стрімко погіршуватися

У неділю, 7 лютого, в західних областях очікується сніг, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій областях - значний, на Закарпатті - сніг з дощем, ожеледь.

За прогнозом Укргідрометцентру, в північних, центральних і південних областях місцями невеликий сніг (на крайньому півдні з дощем). На решті території без опадів.

На дорогах країни місцями ожеледиця.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с, в західних областях південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 13-18° морозу, у Чернігівській і Сумській областях - 19-24°, вдень 9-14° морозу; в південних областях і на Прикарпатті вночі 4-9°, вдень 1-6° морозу, на Закарпатті та півдні Одещини вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла.

У Києві в неділю - без опадів; температура вночі 13-15°, вдень близько 10° морозу.

Про те, що на Україну з північного заходу насувається циклон, свідчать і дані з сервісу "Gismeteo". Згідно з їх інформацією, циклон, який увійшов в Україну із заходу, вже в ніч на понеділок охопить північ і центр і згодом пошириться практично на всю територію країни.

Посилення морозів в більшій частині території країни і особливо в Чернігівській та Сумській областях обумовлено холодною повітряною масою, яка насувається на Україну з півночі материка.

Уже в понеділок, 8 лютого, циклон накриє всю територію України: сніг, хуртовина, в західних, північних, центральних областях - значний сніг, в південних областях і на Прикарпатті - сніг з переходом в дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу, на Закарпатті - дощ.

На дорогах ожеледиця. Вітер східний з переходом на західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря в північній частині країни вночі 11-16° морозу, у Сумській і Чернігівській областях 17-22°, удень 5-10° морозу. На решті території вночі 7-12°, удень 1-6° морозу, в південних областях і на Прикарпатті вночі 4-9° морозу, на Закарпатті 0-5° тепла, вдень 1-6° тепла, на Закарпатті та півдні Одещини 6-11° тепла.

У Києві в понеділок також очікуються складні погодні умови: значний сніг, заметіль, пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах ожеледиця.

Температура вночі 13-15° морозу, вдень 6-8° морозу.

У Патрульній поліції України констатували, що такі погодні умови можуть призвести до перебоїв енергопостачання окремих населених пунктів і порушення, а на окремих ділянках доріг в Рівненській, Волинській, Львівській областях - припинення руху автотранспорту.

У цьому контексті столична влада вже попередила автомобілістів про намір ввести в понеділок і вівторок, 8-9 лютого, заборону на в'їзд великогабаритного транспорту в Київ, проте часу початку дії обмежень поки не повідомила, обіцяючи проінформувати про це пізніше.

У вівторок, 9 лютого, циклон дещо зміститься на схід, внаслідок чого на заході і півдні України вже опадів не буде, проте центральні, північні і особливо східні регіони країни продовжить засипати снігом.

Морози до вівторка також ослабнуть, хоча на північному сході країни все ще буде достатньо холодно: 7-9° морозу.

Як повідомлялося, синоптик Наталка Діденко прогнозувала на вихідні істотні опади у вигляді снігу і мокрого снігу в західних і південних областях України.