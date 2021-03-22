У Зеленського розповіли, в яких регіонах країни найгірша динаміка по Сovid-19

Київ, який відноситься до "червоної" зони, Вінницька та Івано-Франківська області мають найбільшу динаміку зростання кількості хворих на коронавірус.

Про це повідомили на селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби, яка відбулася під головуванням Президента України Володимира Зеленського у понеділок, 22 березня.

"Із 63 тисяч ліжок із підведеним киснем заповнені 39 тисяч. Ліжок інтенсивної терапії зайнято 2 тисячі 652 із 4 тисяч 909", – зазначив голова уряду Денис Шмигаль.

Прем'єр-міністр додав, що активних хворих в Україні станом на сьогодні понад 263 тисячі.

Шмигаль також нагадав, що 20 березня було проведено засідання Державної комісії з питань ТЕБ і НС, за підсумками якого до "червоної" зони були віднесені місто Київ та Одеську область.

Як повідомляв "Телеграф", раніше за минулу добу в Україні зафіксували 7893 нових випадки коронавирусної хвороби COVID-19, в тому числі захворіли 413 дітей і 161 медик. Загальна ж кількість летальних випадків з початку пандемії перевищило 30 тисяч.