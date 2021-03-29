Ще один регіон України поповнив "червону зону" карантину: як виглядає повний список (інфографіка)

На тлі постійно зростаючої кількості "червоних" зон через пандемію коронавірусу в Україні, МОЗ поповнило цей список Чернігівською областю, де посилили карантин з понеділка, 29 березня.
Про це можна судити з даних відомства, опублікованих в перший день поточного тижня.
На даний момент в "червону зону" входять наступні області:
В "помаранчеву" зону входять:
В "жовтої" зоні залишається тільки Херсонська область.
Як повідомляв "Телеграф", на ранок понеділка, 29 березня, в Україні встановили 8 346 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, в тому числі захворіли 344 дитини і 140 медпрацівників.