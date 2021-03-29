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Понеділок, 29.03.2021
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Ще один регіон України поповнив "червону зону" карантину: як виглядає повний список (інфографіка)

Ще один регіон України поповнив "червону зону" карантину: як виглядає повний список (інфографіка)
Оновлено 12:31 Сьогодні Телеграф

На тлі постійно зростаючої кількості "червоних" зон через пандемію коронавірусу в Україні, МОЗ поповнило цей список Чернігівською областю, де посилили карантин з понеділка, 29 березня.

Про це можна судити з даних відомства, опублікованих в перший день поточного тижня.

На даний момент в "червону зону" входять наступні області:

  • Київ
  • Київська область
  • Житомирська
  • Закарпатська
  • Івано-Франківська
  • Львівська
  • Миколаївська
  • Одеська
  • Сумська
  • Чернівецька
  • Чернігівська

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В "помаранчеву" зону входять:

  • Вінницька
  • Волинська
  • Дніпропетровська
  • Донецька
  • Запорізька
  • Кіровоградська
  • Луганська
  • Полтавська
  • Рівненська
  • Тернопільська
  • Харківська
  • Хмельницька
  • Черкаська

В "жовтої" зоні залишається тільки Херсонська область.

Коронавирус в Украине

Як повідомляв "Телеграф", на ранок понеділка, 29 березня, в Україні встановили 8 346 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, в тому числі захворіли 344 дитини і 140 медпрацівників.

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Наталія Гурковская
Автор: Наталія Гурковская Редактор стрічки новин
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Карантин, Инфографика, Коронавірус, Covid-19, Червона зона.
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