Ще один регіон України поповнив "червону зону" карантину: як виглядає повний список (інфографіка)

На тлі постійно зростаючої кількості "червоних" зон через пандемію коронавірусу в Україні, МОЗ поповнило цей список Чернігівською областю, де посилили карантин з понеділка, 29 березня.

Про це можна судити з даних відомства, опублікованих в перший день поточного тижня.

На даний момент в "червону зону" входять наступні області:

Київ

Київська область

Житомирська

Закарпатська

Івано-Франківська

Львівська

Миколаївська

Одеська

Сумська

Чернівецька

Чернігівська

В "помаранчеву" зону входять:

Вінницька

Волинська

Дніпропетровська

Донецька

Запорізька

Кіровоградська

Луганська

Полтавська

Рівненська

Тернопільська

Харківська

Хмельницька

Черкаська

В "жовтої" зоні залишається тільки Херсонська область.

Як повідомляв "Телеграф", на ранок понеділка, 29 березня, в Україні встановили 8 346 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, в тому числі захворіли 344 дитини і 140 медпрацівників.