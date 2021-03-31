Скачать
Середа, 31.03.2021
Наталка Діденко: "Вже 30 років повторюю, що я – синоптик, а не ворожка Клавдія і не так званий народний синоптик"
Наталка Діденко: "Вже 30 років повторюю, що я – синоптик, а не ворожка Клавдія і не так званий народний синоптик"
Синоптик Наталія Діденко анонсувала "прекрасну теплу погоду" в Україні
Синоптик Наталія Діденко анонсувала "прекрасну теплу погоду" в Україні
"Прийшла з чергування. За добу - 58 швидких..." - переконатися в реальності ковіду можна у приймального покою лікарні
"Прийшла з чергування. За добу - 58 швидких..." - переконатися в реальності ковіду можна у приймального покою лікарні
Нардеп з трибуни Ради назвала Путіна "х**лом" (відео)
Нардеп з трибуни Ради назвала Путіна "х**лом" (відео)

Україна розширила торгове ембарго: заборонили миючі, дріт, туалетний папір з РФ (список)

Україна розширила торгове ембарго: заборонили миючі, дріт, туалетний папір з РФ (список)
Оновлено 13:12 Сьогодні Телеграф

Уряд розширив перелік товарів з Російської Федерації, яким відмовлено в доступі до України. Під санкції потрапили газети і туалетний папір.

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів №269, опублікованому в понеділок, 29 березня, на офіційному сайті уряду.

"Помста" за Скрипаля та Навального: США вводять нові санкції проти Росії

У перелік санкційної продукції потрапили: пшениця та її суміші з житом, соняшникове і льняне масло. Також заборонено ввозити косметичні серветки, картон, крафт-папір крафт-картон, туалетний, газетний і пакувальний папір.

Крім цього, в списку на заборону імпорту числяться миючі засоби, дріт, ящики, інструменти для буріння, коробки, мішки, пакувальні пакети, мотузка з інших легованих сталей, інші візки та ходові балансирні візки, вісі, колеса і їх частини.

Австралія покарала Росію за будівництво Кримського мосту

Зміни вступлять в силу через десять днів після опублікування.

Нагадаємо, в січні Україна ввела санкції проти 13 російських авіакомпанії за польоти в окупований Крим.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Андрій Топчій
Автор: Андрій Топчій Редактор стрічки новин
Перегляди: 42

Все по темі:

Кабмин, Росія, Эмбарго.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Нардеп з трибуни Ради назвала Путіна "х**лом" (відео)
02 Вперше більше 400 смертей за добу: Україна поставила новий сумний рекорд COVID-19
03 У Львові хлопець жорстоко вбив 19-річну студентку: в мережі показали їх фото
04 Їхали навіть на таксі: мисливці за наживою на окупованому Донбасі приголомшили мережу (відео)
05 Україна розширила торгове ембарго: заборонили миючі, дріт, туалетний папір з РФ (список)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Україна розширила торгове ембарго: заборонили миючі, дріт, туалетний папір з РФ (список)
Україна розширила торгове ембарго: заборонили миючі, дріт, туалетний папір з РФ (список)
Вперше більше 400 смертей за добу: Україна поставила новий сумний рекорд COVID-19
Вперше більше 400 смертей за добу: Україна поставила новий сумний рекорд COVID-19
Використовували заборонену зброю і вдарили по населеному пункту: окупанти на Донбасі 10 раз відкривали вогонь
Використовували заборонену зброю і вдарили по населеному пункту: окупанти на Донбасі 10 раз відкривали вогонь
Їхали навіть на таксі: мисливці за наживою на окупованому Донбасі приголомшили мережу (відео)
Їхали навіть на таксі: мисливці за наживою на окупованому Донбасі приголомшили мережу (відео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся