Україна розширила торгове ембарго: заборонили миючі, дріт, туалетний папір з РФ (список)

Уряд розширив перелік товарів з Російської Федерації, яким відмовлено в доступі до України. Під санкції потрапили газети і туалетний папір.

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів №269, опублікованому в понеділок, 29 березня, на офіційному сайті уряду.

У перелік санкційної продукції потрапили: пшениця та її суміші з житом, соняшникове і льняне масло. Також заборонено ввозити косметичні серветки, картон, крафт-папір крафт-картон, туалетний, газетний і пакувальний папір.

Крім цього, в списку на заборону імпорту числяться миючі засоби, дріт, ящики, інструменти для буріння, коробки, мішки, пакувальні пакети, мотузка з інших легованих сталей, інші візки та ходові балансирні візки, вісі, колеса і їх частини.

Зміни вступлять в силу через десять днів після опублікування.

Нагадаємо, в січні Україна ввела санкції проти 13 російських авіакомпанії за польоти в окупований Крим.