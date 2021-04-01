Стало відомо, скільки українців підтримують введення нового локдауну (інфографіка)

Українці підтримують введення чергового локдауну в Україні, де на ранок четверга, 1 квітня, зафіксовано 17569 позитивних тестів українців на коронавірус.

Про це можна судити з опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Так, 63% українців підтримують введення локдауну, а 34% проти і вважають, що жорсткість обмежень ніяким чином не поліпшить обстановку з коронавірусом в Україні. При цьому 3% не змогли відповісти на це питання.

При цьому більше половини опитаних постійно стежать за новинами про коронавірус. Таких виявився 61% з опитаних українців. Взагалі не стежать за новинами - 37% з числа опитаних, а 2% не змогли відповісти.

Як повідомляв "Телеграф", в Києві заговорили про введення комендантської години через коронавірус.