Рівно 6 років тому Україна запустила декомунізацію: названо загальне число перейменувань по країні

У п'ятницю, 9 квітня, в Україні проходить шоста річниця початку декомунізації країни. Саме в цей день в 2015 році Верховна Рада прийняла пакет законів, покликаних подолати ідеологічні наслідки радянського минулого.

З тих пір на території України було перейменовано понад тисячу населених пунктів і 52 тисячі топонімів в населених пунктах. По всій Україні демонтовано понад 2,5 тисячі комуністичних пам'ятників.

Дякую українським парламентарям, які 9 квітня 2015 року ухвалили чотири історичні закони і дали старт процесу декомунізації.Завдяки цьому було перейменовано майже 1000 населених пунктів і 52 тис. топонімів у населених пунктах, демонтовано більше 2,5 тис. комуністичних пам’ятників — Петро Порошенко (@poroshenko) April 9, 2021

З найбільш великих змін можна відзначити зміну назв двох обласних центрів: Дніпропетровська у Дніпро і Кіровограду у Кропивницький.

Серед останніх гучних подій можна згадати спроби ряду політичних сил повернути столичним проспектам Степана Бандери і Романа Шухевича їх старі назви Московський і Генерала Ватутіна відповідно. Також не вщухають суперечки в Харкові, де намагаються повернути проспекту Петра Григоренка стару назву маршала Жукова.

В цілому, деккомунізація успішно пройшла у всіх регіонах країни, за винятком окупованих територій Донбасу і Криму.

Нагадаємо, в селі Старі Трояни Ізмаїльського району Одеської області був знесений останній відомий пам'ятник Володимиру Леніну в Україні.