У Києві та ряді регіонів ситуація із захворюваністю на Covid-19 продовжує погіршуватися: подробиці

В Україні за минулу добу, 12 квітня зафіксували 11 680 випадків захворювання на коронавірус Covid-19, померли 457 хворих, одужали 14 019 чоловік.

При цьому, згідно з даними Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО України, незважаючи на загальне зниження кількості хворих в Україні за добу на 2 796, в ряді регіонів ситуація продовжує погіршуватися:

У Києві за минулу добу кількість осіб, що хворіють, зросла на 856;

за минулу добу кількість осіб, що хворіють, зросла на 856; У Київській області кількість осіб, що хворіють, зросла на 470;

кількість осіб, що хворіють, зросла на 470; У Запорізькій області кількість осіб, що хворіють, зросла на 406;

кількість осіб, що хворіють, зросла на 406; У Харківській області кількість осіб, що хворіють, зросла на 300;

кількість осіб, що хворіють, зросла на 300; У Черкаській області кількість осіб, що хворіють, зросла на 195;

кількість осіб, що хворіють, зросла на 195; У Луганській області кількість осіб, що хворіють, зросла на 103.

При цьому найбільше померлих за минулу добу від ускладнень коронавіруса було в наступних регіонах:

м. Київ - 42 летальні випадки за добу;

- 42 летальні випадки за добу; Київська область - 32;

область - 32; Миколаївська область - 29;

область - 29; Хмельницька область - 26;

область - 26; Дніпропетровська область - 25.

Щодо ситуації в регіонах України з госпіталізацією хворих на коронавірус, то в середньому в країні зайнято 49 507 ліжко-місць з 80 035 наявних, або 61,9%.

У лідерах ж по зайнятості ліжкового фонду Хмельницька область, Київ і область, Миколаївщина та Львівщина.

Як повідомлялося, незважаючи на локдаун і високу смертність в столичному метро спостерігаються величезні скупчення людей.