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Вівторок, 13.04.2021
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У Києві та ряді регіонів ситуація із захворюваністю на Covid-19 продовжує погіршуватися: подробиці

У Києві та ряді регіонів ситуація із захворюваністю на Covid-19 продовжує погіршуватися: подробиці
Оновлено 12:22 Сьогодні Телеграф

В Україні за минулу добу, 12 квітня зафіксували 11 680 випадків захворювання на коронавірус Covid-19, померли 457 хворих, одужали 14 019 чоловік.

При цьому, згідно з даними Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО України, незважаючи на загальне зниження кількості хворих в Україні за добу на 2 796, в ряді регіонів ситуація продовжує погіршуватися:

  • У Києві за минулу добу кількість осіб, що хворіють, зросла на 856;
  • У Київській області кількість осіб, що хворіють, зросла на 470;
  • У Запорізькій області кількість осіб, що хворіють, зросла на 406;
  • У Харківській області кількість осіб, що хворіють, зросла на 300;
  • У Черкаській області кількість осіб, що хворіють, зросла на 195;
  • У Луганській області кількість осіб, що хворіють, зросла на 103.

При цьому найбільше померлих за минулу добу від ускладнень коронавіруса було в наступних регіонах:

  • м.Київ - 42 летальні випадки за добу;
  • Київська область - 32;
  • Миколаївська область - 29;
  • Хмельницька область - 26;
  • Дніпропетровська область - 25.

Щодо ситуації в регіонах України з госпіталізацією хворих на коронавірус, то в середньому в країні зайнято 49 507 ліжко-місць з 80 035 наявних, або 61,9%.

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У лідерах ж по зайнятості ліжкового фонду Хмельницька область, Київ і область, Миколаївщина та Львівщина.

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Як повідомлялося, незважаючи на локдаун і високу смертність в столичному метро спостерігаються величезні скупчення людей.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
Перегляди: 66

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Статистика, Хворі, Коронавірус, Регіони, Covid-19, Смертність, захпворюваність.
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