У Києві та ряді регіонів ситуація із захворюваністю на Covid-19 продовжує погіршуватися: подробиці

В Україні за минулу добу, 12 квітня зафіксували 11 680 випадків захворювання на коронавірус Covid-19, померли 457 хворих, одужали 14 019 чоловік.
При цьому, згідно з даними Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО України, незважаючи на загальне зниження кількості хворих в Україні за добу на 2 796, в ряді регіонів ситуація продовжує погіршуватися:
При цьому найбільше померлих за минулу добу від ускладнень коронавіруса було в наступних регіонах:
Щодо ситуації в регіонах України з госпіталізацією хворих на коронавірус, то в середньому в країні зайнято 49 507 ліжко-місць з 80 035 наявних, або 61,9%.
У лідерах ж по зайнятості ліжкового фонду Хмельницька область, Київ і область, Миколаївщина та Львівщина.
Як повідомлялося, незважаючи на локдаун і високу смертність в столичному метро спостерігаються величезні скупчення людей.