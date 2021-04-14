Кому ви брешете? Степанов обурив переможною заявою про коронавірус в Україні

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в середу, 14 квітня, заявив, що епідемія коронавірусу Covid-19 в країні починає йти на спад, за що нарвався на бурю обурення і критики в соціальних мережах.

Про це Степанов написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Ми витримали черговий стрибок захворюваності на COVID-19, і поступово ситуація почала покращуватися. Як і прогнозували наші експерти-епідеміологи, зростання кількості хворих тривало до початку квітня. Зараз у багатьох регіонах ситуація стабілізується. Вже 10 днів ми спостерігаємо спад захворюваності по Україні. Вчора був перший день, коли кількість виписаних із лікарень перевищила на 22,8% кількість госпіталізованих. Декілька областей, зокрема Івано-Франківська і Закарпатська, вийшли з червоної зони", - зазначив очільник МОЗ.

Він додав, що минулого тижня в лікарні потрапили на 2000 пацієнтів менше, ніж позаминулого. "Також ми бачимо зниження кількості захворілих", - написав міністр.

"Завдяки чіткій стратегії і вивіреним діям МОЗ українці змогли пережити пік третьої хвилі пандемії без паніки та з мінімальними обмеженнями. Наш адаптивний карантин, ефективність якого оцінили і в Європі, був певним балансом між життям країни, роботою підприємців і епідеміологією", - заявив Степанов, додавши, що влада постійно "тримала руку на пульсі".

При цьому він зазначив, що деякі регіони, зокрема Київ, а також Київська, Львівська і Полтавська області, продовжують перебувати в червоній зоні підвищеної епідемічної небезпеки, а ситуація там залишається надскладною.

Користувачів соцмереж з різних регіонів України обурили "переможні реляції" Степанова, про що вони не забули написати в коментарях під його постом.

Як повідомлялося, за добу 13 квітня українські медики зафіксували 14 553 нових випадків зараження коронавірусом, госпіталізовані були понад 5 тисяч хворих.

13 квітня в Національній академії наук України заявили, що в країні пройдено пік кількості нових випадків зараження коронавірусом в день, а початку зниження кількості летальних випадків варто очікувати наступного тижня.

При цьому 14 квітня в Києві продовжили жорсткі обмежувальні заходи до кінця квітня через те, що ситуація із захворюваністю на коронавірус не поліпшується.