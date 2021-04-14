У Києві продовжили жорсткий карантин

У Києві продовжили жорсткі обмежувальні заходи до кінця квітня через складну ситуацію із захворюваністю на коронавірус Covid-19.

Про це заявив в середу, 14 квітня, мер Києва Віталій Кличко.

"Оскільки епідеміологічна ситуація в столиці суттєво не поліпшується, сьогодні вранці комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про подовження суворих обмежувальних заходів у Києві на 2 тижні, тобто до 30 квітня", - написав Кличко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, у влади міста немає іншого вибору.

"Інакше медична система не впорається з такою кількістю хворих. Інакше смертей буде ще більше", - пояснив мер.

Посилені карантинні обмеження через критичну ситуацію з поширенням коронавірусу були введені в Києві з 20 березня.

Разом з тим, за добу 13 квітня українські медики зафіксували 14 553 нових випадків зараження коронавірусом, госпіталізовані були понад 5 тисяч хворих.

При цьому найгірша ситуація із захворюваністю вже який день залишається в Києві: в столиці за минулу добу виявили 1457 нових хворих і 47 летальних випадків від вірусу. Всього ж в столиці на ранок середи, 14 квітня, хворіє коронавірусом 63 511 осіб.

Крім цього, за даними Кличка, тільки за 13 квітня в столиці шпиталізували 225 пацієнтів з корона вірусом і 311 чоловік були госпіталізовані з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

За даними системи моніторингу РНБО України, в Києві станом на 13 квітня зайнято 74% ліжок всіх типів в медичних установах.

Раніше Кличко заявляв, що якщо локдаун не допоможе, то в Києві можуть ввести надзвичайний стан.