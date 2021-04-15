На фоні погроз Путіна Україна посилила охорону кордону: ексклюзивні деталі

Протягом останніх місяців Україна знаходиться під неприкритою загрозою вторгнення з боку РФ. Минулі декілька тижнів війська РФ проводили масштабні маневри біля кордону з Україною та в окупованому Криму. Як стало відомо "Телеграфу", у відповідь на це Україна залучила додаткові сили для захисту державного кордону.

"Зважаючи на останні події щодо скупчення Росією сил на напрямку кордону з нашою країною та на окупованих територіях, нами вживаються всі відповідні заходи, - розповідає "Телеграфу" помічник голови Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. - І хоч зараз в безпосередній близькості від кордону та на адмінмежі з тимчасово окупованою територією АР Крим, в зоні видимості переміщення чи скупчення російських військ не спостерігається, ДПСУ, як правоохоронний орган спеціального призначення, тісно взаємодіє із ЗСУ та постійно відслідковує ситуацію в прилеглих районах", - пояснює Андрій Демченко.

На уточнююче питання щодо функцій прикордонників у випадку наступу він зазначив: "Наша задача у разі загострення ситуації стримати ворога до підходу основних сил армії".

"З 2014 року охорона кордону з РФ ведеться в посиленому режимі. У зв'язку з останніми подіями для контролю за кордоном були залучені додаткові сили. Мова йде не лише про збільшення кількості прикордонних нарядів. Це і відповідне озброєння, засоби зв’язку та технічні засоби. На допомогу і підсилення прикордонних нарядів в готовності знаходяться підрозділи швидкого реагування, які мають необхідне озброєння та навички ведення бойових дій", - підкреслив спікер ДПСУ.

Також Демченко розповів, що "ситуація в акваторіях Азовського, Чорного морів і Керченської протоки залишається напруженою".

"Насамперед це пов’язано з постійними перебуванням там корабельно-катерних угруповань ПС ФСБ РФ. Ситуація відстежується постійно у взаємодії із береговими підрозділами та Військово-Морськими Силами України. Кораблі та катери ДПСУ постійно перебувають на службі в морі", - уточнив представник прикордонного органу.

Як повідомляв "Телеграф", напередодні кораблі ФСБ Росії влаштували провокацію відносно українських катерів біля Керченської затоки, яка могла перерости у збройний конфлікт.

Нагадаємо, у листопаді 2018 року моряки РФ за наказом з Москви з використанням зброї захопили два українські катери та буксир.

24 моряки потрапили в полон.

Вони були звільнені лише 7 вересня 2019 року внаслідок обміну. Кораблі українській стороні було повернуто лише в листопаді 2019 року в фактично зруйнованому стані - росіяни вирвали навіть унітази.