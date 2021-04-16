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Якщо завтра почнеться війна: що варто покласти в "тривожну валізу" (інфографіка)

Якщо завтра почнеться війна: що варто покласти в "тривожну валізу" (інфографіка)
23:29 Пт, 16 Квітень 2021 Телеграф

На тлі нарощування Росією числа військ на кордоні з Україною, а також перекидання нових сил в окупований Крим, українці все частіше задаються питанням, що робити в разі початку повномасштабного вторгнення.

Незважаючи на те, що, на думку багатьох експертів і громадських діячів, Кремль на подібний крок не вирішиться, тим, хто очікує гіршого, варто в першу чергу зібрати так званий "тривожну валізу" - набір предметів першої необхідності, який буде завжди під рукою .

"Телеграф" вирішив підказати читачам, про що необхідно подбати в першу чергу.

Що варто мати в тривожній валізі

Крім корисних побутових предметів, особливу увагу варто також приділити комплектації аптечки.

тривожна валіза - аптечка

На випадок війни: в мережі з'явилася карта підземних укриттів в Києві

Як повідомлялося раніше, Україна у відповідь на ескалацію напруги задіяла додаткові сили для захисту державного кордону.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 48

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Росія, Україна, Війна, Тривожна валіза.
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