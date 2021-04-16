Якщо завтра почнеться війна: що варто покласти в "тривожну валізу" (інфографіка)

На тлі нарощування Росією числа військ на кордоні з Україною, а також перекидання нових сил в окупований Крим, українці все частіше задаються питанням, що робити в разі початку повномасштабного вторгнення.

Незважаючи на те, що, на думку багатьох експертів і громадських діячів, Кремль на подібний крок не вирішиться, тим, хто очікує гіршого, варто в першу чергу зібрати так званий "тривожну валізу" - набір предметів першої необхідності, який буде завжди під рукою .

"Телеграф" вирішив підказати читачам, про що необхідно подбати в першу чергу.

Крім корисних побутових предметів, особливу увагу варто також приділити комплектації аптечки.

Як повідомлялося раніше, Україна у відповідь на ескалацію напруги задіяла додаткові сили для захисту державного кордону.