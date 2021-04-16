До знесення будинку Уткіна в Києві причетна співачка, - ЗМІ (фото)

Стали відомі нові подробиці у скандальній історії зі знищенням архітектурної пам'ятки - будинку Уткіна в Києві, на місці якого хочуть звести 26-поверховий готель. Журналісти сайту OBOZREVATEL пишуть про те, що компанія "Приват", яка зруйнувала історичну будівлю, за документами належить 26-річній співачці Мар'яні Кудрявченко.

За інформацією ЗМІ, дівчина є мільйонером і володіє цілим рядом будівельних підприємств, землею під ЖК і знайома з відомими бізнесменами і політиками. Так, судячи з фото, Мар'яна співала на заходах екс-нардепа Дмитра Андрієвського і знає екс-керівника "Зім Кепітал Груп" Віталія Боруля. Саме дана контора і займеться будівництвом готелю-хмарочоса.

OBOZREVATEL пише, що Кудрявченко в різний час володіла 12 компаніями, а зараз їй належать квартири, приміщення та земельні ділянки по всьому Києву. ЗМІ також повідомляє цікаву деталь: коли компанія "Приват" отримала в оренду будинок Уткіна, Мар'яні було всього 8 років. А в минулому році колишній власник Віталій Боруль вийшов з компанії і дівчина стала кінцевим бенефіціаром.

Журналісти також звертають увагу, що ще кілька років тому життя Мар'яни, судячи з фото, була досить скромним .

Але після того, як вона стала власницею "Привату", дівчина почала постити в соцмережах зовсім інше життя.

І хоча киянка володіє будівельною імперією, продовжує OBOZREVATEL, цікавить її зовсім інша діяльність: вона співає в жіночій групі і знімається в кліпах.

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