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Вівторок, 20.04.2021
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Яке свято 20 квітня: народні прикмети і заборони

Яке свято 20 квітня: народні прикмети і заборони
00:01 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay

У вівторок, 20 квітня, відзначається день пам'яті мучениці Акилини. У народі говорили, що саме в цей день, відчувши тепло, прокидаються русалки.

Акилина жила в Синопі при імператорі Максиміані. Коли в місті почалися гоніння на християн, її разом з дияконом Руфіном заточили в темницю за те, що ті сповідували православну віру. Там вони змогли перетворити на християнську віру 200 солдатів. Про це донесли правителеві, який пізніше наказав обезголовити Акилину, диякона і всіх новонавернених.

У народі говорили, что в цей час, відчувши тепло, прокидаються русалки. 20 квітня жінки робили безліч обрядів, присвячених їм. В один з них, потрібно було принести до водойми найкрасивіший наряд, щоб задобрити русалок.

Вважається, если цих істот задобрити в цей день, то вони будут уберігати чоловіків и дітей від всіляких напастей.

Листівки та картинки з наступаючою Вербною неділею 2021

Народні прикмети 20 квітня

  • Сильний дощ обіцяє поганий урожай калини.
  • Якщо на небі в цей день багато зірок, то буде багатий урожай лісових ягід і грибів.
  • Дощ пішов 20 квітня - буде багатий урожай малини.
  • Народженим 20 квітня допомогають русалки. Носити їм слід аметист або обсидіан.

Що заборонено робити 20 квітня

  • Небажано ходити в гості - вважалося, що 20 квітня домові не раді стороннім.
  • Не варто дивитися в вікна - в будинку може трапитися біда.
  • Говорили, що потрібно бути акуратніше з сіллю - її вживання в цей день може привести до сварок.

Раніше "Телеграф" писав, скільки буде коштувати традиційний великодній кошик у 2021 році.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
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