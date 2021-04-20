Яке свято 20 квітня: народні прикмети і заборони

У вівторок, 20 квітня, відзначається день пам'яті мучениці Акилини. У народі говорили, що саме в цей день, відчувши тепло, прокидаються русалки.
Акилина жила в Синопі при імператорі Максиміані. Коли в місті почалися гоніння на християн, її разом з дияконом Руфіном заточили в темницю за те, що ті сповідували православну віру. Там вони змогли перетворити на християнську віру 200 солдатів. Про це донесли правителеві, який пізніше наказав обезголовити Акилину, диякона і всіх новонавернених.
У народі говорили, что в цей час, відчувши тепло, прокидаються русалки. 20 квітня жінки робили безліч обрядів, присвячених їм. В один з них, потрібно було принести до водойми найкрасивіший наряд, щоб задобрити русалок.
Вважається, если цих істот задобрити в цей день, то вони будут уберігати чоловіків и дітей від всіляких напастей.
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