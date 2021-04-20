В Україну повернеться сніг і похолодання: синоптик оголосила прогноз погоди на Вербну неділю

В Україні з 23 квітня почне холоднішати, тому на Вербну неділю, 25 квітня о країну принесе мокрий сніг.
Цим прогнозом в мережі Фейсбук поділилася синоптик Наталія Діденко.
П'ятниця принесе в країну похолодання на західному і північному напрямку.
25 квітня на заході України випадуть опади у вигляді мокрого снігу.
Дощ можливий в центрі і на південному заході країни.
У Києві Вербну неділю принесе невеликий дощ у другій половині дня. У той же час ранок буде ясне, день хмарним, а вечір похмурим.
Повітря нагріє від +3 до +10 градусів.
Нагадаємо, раніше синоптики УГМЦ розповіли, як зміниться погода в Україні до 21 квітня.