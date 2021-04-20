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Вівторок, 20.04.2021
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В Україну повернеться сніг і похолодання: синоптик оголосила прогноз погоди на Вербну неділю

В Україну повернеться сніг і похолодання: синоптик оголосила прогноз погоди на Вербну неділю
Оновлено 10:23 Сьогодні Телеграф

В Україні з 23 квітня почне холоднішати, тому на Вербну неділю, 25 квітня о країну принесе мокрий сніг.

Цим прогнозом в мережі Фейсбук поділилася синоптик Наталія Діденко.

П'ятниця принесе в країну похолодання на західному і північному напрямку. 

25 квітня на заході України випадуть опади у вигляді мокрого снігу.

Дощ можливий в центрі і на південному заході країни. 

В Одеській області середині квітня пішов сніг - погода на відео

У Києві Вербну неділю принесе невеликий дощ у другій половині дня. У той же час ранок буде ясне, день хмарним, а вечір похмурим. 

Повітря нагріє від +3 до +10 градусів.

У Буковелі та Карпатах, в горах випав сніг - фото

Нагадаємо, раніше синоптики УГМЦ розповіли, як зміниться погода в Україні до 21 квітня.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 32

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Украина, Погода.
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