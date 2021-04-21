В Україні понад 1,5 млн осіб видужали від коронавірусу: свіжі дані

В українських центрах тестування за день зареєстрували 12162 українців з COVID-19.

Цією інформацією поділився Максим Степанов, глава МОЗ України.

За даними Міністерства охорони здоров'я в Україні за минулі 24 години:

в лікарню потрапили 4411 осіб,

429 пацієнтів померли,

14720 осіб вилікувалися,

109 007 пройшли ковід-тест.

З початку першого зараження в країні захворіло 1 974 118 осіб, побороли "корону" 1 514 472 громадян, померли 40 796 пацієнтів.

Найвище число заражень спостерігалося в таких областях:

965 людей отримали позитивний ковід-тест в Києві,

938 громадян підхопили "корону" на Харківщині,

881 житель Київщини,

в Запорізькій області 845 осіб заразилися,

771 українець в Дніпропетровській області захворів.

На минулу добу зробили щеплення 15 042 людини.

Нагадаємо, що раніше нардеп попередив українців про страшні наслідки 4-ї хвилі коронавируса.