Скачать
Середа, 21.04.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
90-ті у Калуші: рекетир 10 років тероризує місцевих бізнесменів, влаштовуючи підпали і стріляючи по вікнах
90-ті у Калуші: рекетир 10 років тероризує місцевих бізнесменів, влаштовуючи підпали і стріляючи по вікнах
"Не вірте жодному їхньому слову": адвокат розповів правду, в якому стані Навальний
"Не вірте жодному їхньому слову": адвокат розповів правду, в якому стані Навальний
"Продовжують прибувати": міністр розповів, скільки російських військових буде на кордоні України через тиждень (відео)
"Продовжують прибувати": міністр розповів, скільки російських військових буде на кордоні України через тиждень (відео)
Кабмін продовжив режим НС в Україні до кінця червня: подробиці
Кабмін продовжив режим НС в Україні до кінця червня: подробиці

В Україні понад 1,5 млн осіб видужали від коронавірусу: свіжі дані

В Україні понад 1,5 млн осіб видужали від коронавірусу: свіжі дані
08:49 Сьогодні Телеграф

В українських центрах тестування за день зареєстрували 12162 українців з COVID-19.

Цією інформацією поділився Максим Степанов, глава МОЗ України.

За даними Міністерства охорони здоров'я в Україні за минулі 24 години: 

  • в лікарню потрапили 4411 осіб,
  • 429 пацієнтів померли,
  • 14720 осіб вилікувалися,
  • 109 007 пройшли ковід-тест.

З початку першого зараження в країні захворіло 1 974 118 осіб, побороли "корону" 1 514 472 громадян, померли 40 796 пацієнтів.

Лікар назвав терміни повторного зараження "короною"

Найвище число заражень спостерігалося в таких областях: 

  • 965 людей отримали позитивний ковід-тест в Києві,
  • 938 громадян підхопили "корону" на Харківщині,
  • 881 житель Київщини,
  • в Запорізькій області 845 осіб заразилися,
  • 771 українець в Дніпропетровській області захворів.

На минулу добу зробили щеплення 15 042 людини.

Локдаун на Великдень в Україні буде чи ні - Степанов дав відповідь

Нагадаємо, що раніше нардеп попередив українців про страшні наслідки 4-ї хвилі коронавируса.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 119

Все по темі:

Коронавирус, Covid-19.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 "Продовжують прибувати": міністр розповів, скільки російських військових буде на кордоні України через тиждень (відео)
02 В Україні понад 1,5 млн осіб видужали від коронавірусу: свіжі дані
03 Американців закликали не подорожувати в Україну через коронавірус і агресію Путіна
04 З Днем секретаря! Яскраві листівки і картинки на свято українською
05 Не міг залишити хвору матір: на Вінничині вже майже два тижні шукають зниклого хлопця
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
В Україні понад 1,5 млн осіб видужали від коронавірусу: свіжі дані
В Україні понад 1,5 млн осіб видужали від коронавірусу: свіжі дані
Яке свято 20 квітня: народні прикмети і заборони
Яке свято 20 квітня: народні прикмети і заборони
Американців закликали не подорожувати в Україну через коронавірус і агресію Путіна
Американців закликали не подорожувати в Україну через коронавірус і агресію Путіна
В Україну повернеться сніг і похолодання: синоптик оголосила прогноз погоди на Вербну неділю
В Україну повернеться сніг і похолодання: синоптик оголосила прогноз погоди на Вербну неділю
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся