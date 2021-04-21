В Україні понад 1,5 млн осіб видужали від коронавірусу: свіжі дані

В українських центрах тестування за день зареєстрували 12162 українців з COVID-19.
Цією інформацією поділився Максим Степанов, глава МОЗ України.
За даними Міністерства охорони здоров'я в Україні за минулі 24 години:
З початку першого зараження в країні захворіло 1 974 118 осіб, побороли "корону" 1 514 472 громадян, померли 40 796 пацієнтів.
Найвище число заражень спостерігалося в таких областях:
На минулу добу зробили щеплення 15 042 людини.
Нагадаємо, що раніше нардеп попередив українців про страшні наслідки 4-ї хвилі коронавируса.