Кабмін продовжив режим НС в Україні до кінця червня: подробиці

Кабінет міністрів України на засіданні в середу, 21 квітня, прийняв рішення продовжити до 30 червня режим надзвичайної ситуації в країні, введений через ситуацію з епідемією корнавірусу Covid-19. Уряд також закликає українців не брати участь в масових заходах на травневі свята і Великдень.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Надзвичайна ситуація насамперед стосується органів державної влади та їх постійної готовності щодо протидії пандемії. Водночас це ще одне нагадування всім українцям, що ми маємо залишатися обачними та обережними. Адже від цього залежить здоров’я та життя наших близьких", - написав він.

Шмигаль наголосив, що особливо таку обачність і свідоме ставлення слід показати в період травневих свят і Великодня.

"У ці дні ми закликаємо людей залишатися вдома", - написав прем'єр.

Він підкреслив, що "масові скупчення людей на Великдень можуть привести до нової хвилі захворюваності".

Як повідомлялося, станом на 21 квітня в Україні коронавірусом захворіли 12 162 особи за добу, в лікарню потрапили 4411 осіб, 429 пацієнтів померли.