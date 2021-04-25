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Неділя, 25.04.2021
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В Україні стало менше "червоних" областей: як виглядає карта на 25 квітня

В Україні стало менше "червоних" областей: як виглядає карта на 25 квітня
11:39 Сьогодні Телеграф

В Україні знову змінилася карта зонування. Одеська область вийшла з "червоної" зони і перейшла в "жовту".

Про це 25 квітня повідомили у звіті українського Міністерства з охорони здоров'я. 

Згідно з даними звіту, "червона" зона встановлена в 11 регіонах країни: 

  • Київ,
  • Житомирській,
  • Запорізькій,
  • Київській,
  • Львівській,
  • Миколаївській,
  • Полтавській,
  • Сумській,
  • Харківській,
  • Хмельницької,
  • Чернігівській.

Тим часом в "жовта" зона встановлена в: 

  • Закарпатській області,
  • Івано-Франківській області,
  • Одеській області,
  • Херсонській області,
  • Чернівецькій області.

Водночас помаранчевими вважаються всі інші 9 областей.

Дивіться детальніше на карті "Телеграфа":

мапа 

Нагадаємо, що в Україні за минулі 24 години в місцях тестування зареєстрували майже 8 тисяч осіб з "короною".

Раніше, інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла, що високий рівень антитіл до COVID-19 не є гарантією проти зараження

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 62

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Карантин, Україна, Коронавірус, Covid-19.
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