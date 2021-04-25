В Україні стало менше "червоних" областей: як виглядає карта на 25 квітня

В Україні знову змінилася карта зонування. Одеська область вийшла з "червоної" зони і перейшла в "жовту".

Про це 25 квітня повідомили у звіті українського Міністерства з охорони здоров'я.

Згідно з даними звіту, "червона" зона встановлена в 11 регіонах країни:

Київ,

Житомирській,

Запорізькій,

Київській,

Львівській,

Миколаївській,

Полтавській,

Сумській,

Харківській,

Хмельницької,

Чернігівській.

Тим часом в "жовта" зона встановлена в:

Закарпатській області,

Івано-Франківській області,

Одеській області,

Херсонській області,

Чернівецькій області.

Водночас помаранчевими вважаються всі інші 9 областей.

Дивіться детальніше на карті "Телеграфа":

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