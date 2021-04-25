В Україні стало менше "червоних" областей: як виглядає карта на 25 квітня

В Україні знову змінилася карта зонування. Одеська область вийшла з "червоної" зони і перейшла в "жовту".
Про це 25 квітня повідомили у звіті українського Міністерства з охорони здоров'я.
Згідно з даними звіту, "червона" зона встановлена в 11 регіонах країни:
Тим часом в "жовта" зона встановлена в:
Водночас помаранчевими вважаються всі інші 9 областей.
Дивіться детальніше на карті "Телеграфа":
Нагадаємо, що в Україні за минулі 24 години в місцях тестування зареєстрували майже 8 тисяч осіб з "короною".
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