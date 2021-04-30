Україна двічі за тиждень оновила рекорд по числу одужань від коронавірусу

В українських лабораторіях для тестування на "корону" за добу зареєстрували 10072 осіб з COVID-19. Одужали при цьому понад 20 тисяч.

Про це йшлося у звіті 30 квітня глави МОЗ Максима Степанова.

Відзначимо, що в порівнянні з минулим рекордом за 28 квітня, 30 квітня в країні встановили новий рекорд кількості одужань.

Згідно з даними статистики за 24 години:

в лікарню потрапили 3 117 осіб,

307 померли,

20 192 пацієнти перебороли хворобу,

90 101 пройшли тестування на "ковід".

З початку епідемії в Україні хворобу підхопили понад 2 млн осіб, а померли від неї понад 44 тисяч громадян, але тільки 1,6 млн вдалося перемогти хворобу.

За минулий день в країні найбільше хворих:

на Харківщині 1059 осіб,

930 на Дніпропетрівщині,

в Києві 868 хворих,

в Запорізькій області 620 громадян з "короною",

на Львівщині 568 отримали позитивний тест на COVID.

Нагадаємо, що раніше експерт поділився прогнозом на закінчення пандемії коронавірусу в Україні.