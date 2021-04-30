Україна двічі за тиждень оновила рекорд по числу одужань від коронавірусу

В українських лабораторіях для тестування на "корону" за добу зареєстрували 10072 осіб з COVID-19. Одужали при цьому понад 20 тисяч.
Про це йшлося у звіті 30 квітня глави МОЗ Максима Степанова.
Відзначимо, що в порівнянні з минулим рекордом за 28 квітня, 30 квітня в країні встановили новий рекорд кількості одужань.
Згідно з даними статистики за 24 години:
З початку епідемії в Україні хворобу підхопили понад 2 млн осіб, а померли від неї понад 44 тисяч громадян, але тільки 1,6 млн вдалося перемогти хворобу.
За минулий день в країні найбільше хворих:
Нагадаємо, що раніше експерт поділився прогнозом на закінчення пандемії коронавірусу в Україні.