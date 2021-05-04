Паніка передчасна: головний санлікар Одещини прояснив ситуацію з "індійським" коронавірусом в Україні

Головний санлікар Одеської області спростував інформацію про виявлення "індійського" варіанту коронавірусу в Одесі.

Про це 4 травня повідомили в телеграм-каналі "Новини Одеси".

За його словами, станом на сьогодні в регіоні фіксуються випадки звичайного, а також "британського" штаму "корони".

Невстановлених зразків вірусу в Україні поки виявлено не було.

Варто відзначити, що "індійський" штам коронавірусу вважають одним і найнебезпечніших для всіх вікових груп. Він більш заразний і менш чутливий до нинішніх вакцин.

Нагадаємо, що 3 травня штам коронавірусу з Індії, підтвердили у дипломата з Польщі, якого раніше евакуювали з Індії.