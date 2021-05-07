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"Крим вже не наш, заспокойтеся, бл **ь": київська студентка вирішила захистити Басту і образила українців (відео 18+)

"Крим вже не наш, заспокойтеся, бл **ь": київська студентка вирішила захистити Басту і образила українців (відео 18+)
Оновлено 15:03 Сьогодні Телеграф

У Києві розгорається гучний скандал через студентку Київського національного університету імені Тараса Шевченка, яка заявила, що Україні анексуваний Крим повернути не вдасться, під час монологу про Басту (Василя Вакуленка), що нещодавно потрапив в конфлікт в одному з київських ресторанів.

Свій антидержавний "спіч" вона опублікувала в Сторіс на сторінці в Instagram. На це звернула увагу волонтер Ганна Ісламова.

"Вгамуйтеся! Він - артист. Те, що він виступав у Криму, нічого не означає. Він уже не наш (Крим, - Авт.) Змиріться з цим бл**ть", - заявила студентка і далі вибухнула образами на адресу українців.

Дівчину обурило прагнення українців дізнатися у Басти його ставлення до приналежності Криму.

Увага! На відео звучить нецензурна лексика!

Нагадаємо, що в 2017 році СБУ заборонила Басті в'їжджати в Україну, а в 2018 році включила його до списку осіб, що загрожують нацбезпеці України. А в 2020 році виконавця виключили з "чорного списку", тому в'їзд в Україну на даний момент Вакуленку не заборонений.

Як повідомляв "Телеграф", раніше бодігарди Басти ледь не побили місцевого жителя за питання про приналежність Кримського півострова. Нещодавно Баста завив, що не дивлячись на те, що сталося, концерт, запланований на 25 і 26 червня в київському клубі Stereo Plaza, все ж відбудеться.

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Наталія Гурковська
Автор: Наталія Гурковська Редактор стрічки новин
Перегляди: 206

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Студентки, Крим, Відео, Анексія Криму, скандали, Басти.
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