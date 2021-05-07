Дочка скандальної судді: спливли цікаві дані про студентку, що захистила Басту

Студенткою Київського національного університету імені Тараса Шевченка, яка заявила, що Україні анексувати Крим повернути не вдасться, чим образила українців, виявилася донькою судді Печерського районного суду Києва Христини Константинової, Анастасією Тарасюк.

Про це в своєму Telegram-каналі написав одеський активіст Сергій Стерненко.

Крім того, Анастасія, яка зареєстрована в Instagram під ніком konstanta00, також є дочкою співробітника ГБР Анатолія Тарасюка, що на даний момент займається справами Майдану. А вітчимом Насті до недавнього часу був ще один суддя того ж суду Віктор Кицюк.

За словами Стерненка, Константинова відзначилася як мінімум тим, що засекретила ключовий доказ, через який фігурант справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко більше 500 днів перебував в СІЗО.

Настя Тарасюк навчається на юриста, і у майбутньому теж може спробувати стати суддею.

Як повідомляв "Телеграф", раніше російський ТікТок-блогер під ніком "Primburg" опублікував відео, в якому коротко пояснив, чому Крим є частиною України.