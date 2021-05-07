У скандалі зі студенткою, що заступилася за Басту, виплив Ківа

Народний депутат Ілля Кива, що раніше потрапив у скандал через захист кандидатської, заступився за Анастасію Тарасюк, яка захищаючи Басту, назвала анексуваний Крим російським.

Слова підтримки дівчині він висловив в своєму Telegram-каналі.

"Дуже смішно дивитися, як маргінальні безробітні і божевільні носяться в пошуках виконавця по Києву з питанням: "Чий Крим?)))" - написав він.

Також Кива зізнався, що давно є шанувальником Басти.

"І хочу сказати, що в Україні у нього величезна кількість фанатів, які раді зустрічі з ним. Раджу йому сприймати це як програму розваг, з використанням традиційних блазнів і клоунів!" - додав нардеп.

Також Кива запропонував Тарасюк допомогу і захист "від нападок маргіналів і нероб".

Як повідомляв "Телеграф", раніше стало відомо, що Анастасія Тарасюк є дочкою скандальної київської судді.