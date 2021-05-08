Фанатка Басти з Києва, яка образила українців, оголосила себе патріоткою: нове відео

Анастасія Тарасюк (Константинова), яка захищаючи Басту назвала анексований Крим російським, вибачилася за свої слова.

Відповідне відео вона опублікувала в своєму Instagram.

"Моя емоційна позиція з приводу артиста Басти була викликана тим, що я є цінителем його творчості, але не була проінформована про його політичні погляди", - сказала вона.

За словами Тарасюк, вона не підтримує анексію Криму, хоча буквально днем раніше з використанням нецензурної лексики висловлювалася про те, що "Крим вже не наш" і нібито пора з цим змиритися.

Слухаючи відео, виникає відчуття, ніби дівчина читає з листочка заздалегідь заготовлений текст. Такий висновок можна зробити з того, що ті мовні звороти вкрай не притаманні Константинової, якщо порівняти цю промову з висловленою раніше.

Як повідомляв "Телеграф", раніше стало відомо, що Анастасія Тарасюк є дочкою скандальної київської судді.

Також за Анастасію Константинову заступився нардеп Ілля Кива, який запропонував юридичну допомогу і захист.