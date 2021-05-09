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Українські військові записали зворушливе відео з передової до Дня матері

Українські військові записали зворушливе відео з передової до Дня матері
Оновлено 13:44 Сьогодні Телеграф Фото: Скриншот відео

В Україні 9 травня відзначається сімейне свято - День матері.

День, присвячений дорогим мамам, щорічно святкують у другу неділю травня. Свято зародилося більше 100 років тому і не втрачає актуальності. Його можна сміливо назвати святом-вічністю, адже з покоління в покоління для кожної людини мама вважається найголовнішою людиною в житті.

У цей день прийнято вітати улюблених і дарувати символічні подарунки своїм матерям. На жаль, тим, хто зараз не в змозі особисто побачитися зі своїми рідними, доводитися спілкуватися віддалено.

Гвардійці з району ООС вирішили записати зворушливе відео, в якому сильні чоловіки привітали своїх матерів з цим світлим святом.

"Кажуть, що головне - заспокоїти мам, які хвилюються завжди - скільки б років не було сину і скільки б ротацій вони вже не відбували на Схід", - відзначили в офіційному Telegram-каналі МВС України.

Красиві привітання с Днем матері:

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 83

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День матери, МВС, Донбас, Привітання, Свята, ООС.
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