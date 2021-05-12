"Помаранчевих" зон майже не залишилося: як сьогодні виглядає "коронавірусна" карта України

Не зважаючи на відсутність "червоних" зон в Україні через коронавірус, яким на ранок середи, 12 травня, захворіли 4538 нових пацієнтів, дві області по COVID-19 ще залишаються в "помаранчевій зоні".

Про це можна судити з даних МОЗ станом на середу, 12 травня.

Зокрема, з "помаранчевої" зони карантину поки не вибувають Миколаївська і Черкаська області. Так, не зважаючи на те, що Миколаївська область входить в ТОП-9 регіонів за найменшим показником захворюваності (36,4% при можливих 100%), при цьому очолює антирейтинг за показниками виявлення випадків інфікування за останні три дні - 9, 10 і 11 травня.

Щодо Черкаської області ситуація набагато гірша. На відміну від Миколаївської області епідпоріг в цьому регіоні лише на 8,1% не дотягує до максимальних 100%. При цьому тут також перевищують показники виявлення випадків інфікування за дні, зазначені вище.

Всі інші області України перебувають на даний момент в "жовтій" зоні карантину.

Як повідомляв "Телеграф", раніше стало відомо, що Черкаська область може опинитися в "червоній" зоні через коронавірус.