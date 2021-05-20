Вишиванка чи косоворотка? У що все-таки одягнувся Зеленський, вітаючи українців (фото)

В Україні 20 травня відзначається День вишиванки - національного одягу українців. Про свято згадало і президентське подружжя - Володимир і Олена Зеленські привітали українців зі святом і опублікували фотографії в національному одязі, які в підсумку викликали шквал критики: багато користувачів соцмереж вважають, що президент України вдягнувся не у вишиванку, а в косоворотку- традиційне російське вбрання.

"Телеграф" вирішив розібратися, чи так це, і чим відрізняються вишиванка і косоворотка, для чого звернувся за коментарем до фахівця – старшої наукової співробітниці в секторі "Тканина. Одяг" Музею Івана Гончара Олександри Сторчай.

"Особливість української традиційної сорочки полягає в тому, що вишивка розташовується посередині сорочки. Вона може мати центральний розріз пазухи, який розділяє візерунок на дві половини, або суцільну маніжку із заходом з лівого боку, та орнамент завжди розташовується посередині – і це головна особливість.", - розповіла Сторчай.

Вона також надала кілька прикладів чоловічих вишиванок з різних регіонів України, що є в колекції Музею ім.Гончара:

(Сорочка чоловіча. Волинська область, Локачівський район, село Кисилин; 1865 рік)

(Сорочка чоловіча. Полтавська область, Глобинський район, село Градизьк; середина ХХ століття).

При цьому, зазначає Сторчай, в традиційному російському вбранні візерунок зміщений на лівий бік сорочки, може розташовуватися вертикальною смужкою або по косій (від плеча до бокового шва).

"Відтак, орнаменти не розташовуються по центру – і це головна відмінність", - пояснила експерт.

Через деякий час після публікації президентським подружжям спірних фото, вони стали героями численних "фотожаб".