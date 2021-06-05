У вихідні кількість нових випадків коронавірусу в Україні впала нижче 2 тисяч: свіже зведення

На ранок суботи, 5 червня, в Україні зафіксовано 1897 нових випадків захворювання на COVID-19, що на 369 випадків менше, ніж добу раніше. Серед них - 91 дитина та 65 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (497), Київській (160), Запорізькій (138), Дніпропетровській (128) та Харківській (116) областях.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 065 осіб;

летальних випадків – 86;

одужало – 8 330 осіб;

За добу протестовано:

методом ПЛР – 29 061 особу;

методом ІФА – 12 048 осіб;

експрес-тестами – 19 312 осіб;

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 213 580 осіб;

одужало – 2 088 712 осіб;

летальних випадків – 51 140;

проведено ПЛР-тестувань – 10 319 406;

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