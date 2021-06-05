У вихідні кількість нових випадків коронавірусу в Україні впала нижче 2 тисяч: свіже зведення

На ранок суботи, 5 червня, в Україні зафіксовано 1897 нових випадків захворювання на COVID-19, що на 369 випадків менше, ніж добу раніше. Серед них - 91 дитина та 65 медпрацівників.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (497), Київській (160), Запорізькій (138), Дніпропетровській (128) та Харківській (116) областях.
Як повідомляв "Телеграф", з 9 червня Франція відкриває кордони для туристів. Які обмеження чекають на українців.