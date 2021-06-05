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Субота, 05.06.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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У вихідні кількість нових випадків коронавірусу в Україні впала нижче 2 тисяч: свіже зведення

У вихідні кількість нових випадків коронавірусу в Україні впала нижче 2 тисяч: свіже зведення
08:27 Сьогодні Телеграф

На ранок суботи, 5 червня, в Україні зафіксовано 1897 нових випадків захворювання на COVID-19, що на 369 випадків менше, ніж добу раніше. Серед них - 91 дитина та 65 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (497), Київській (160), Запорізькій (138), Дніпропетровській (128) та Харківській (116)  областях. 

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 065 осіб;
  •  летальних випадків – 86;
  • одужало – 8 330 осіб;

За добу протестовано:

  • методом ПЛР – 29 061 особу;
  • методом ІФА – 12 048 осіб;
  • експрес-тестами – 19 312 осіб;

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 2 213 580 осіб;
  • одужало – 2 088 712 осіб;
  • летальних випадків – 51 140;
  • проведено ПЛР-тестувань – 10 319 406;

Як повідомляв "Телеграф", з 9 червня Франція відкриває кордони для туристів. Які обмеження чекають на українців.

 

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Наталія Гурковська
Автор: Наталія Гурковська Редактор стрічки новин
Перегляди: 98

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Статистика, Україна, Коронавірус, Covid-19.
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