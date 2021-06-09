Всі регіони України перейшли в "зелену" зону

Всі території України перейшли в "зелену" карантинну зону.

Про це йдеться у звіті Міністерства охорони здоров'я України 9 червня.

Повідомляється, що в середу всі області країни відповідають "зеленому" рівню епіднебезпеки.

Рівні епіднебезпеки по регіонах України згідно з даними на 9 червня:

Відзначимо, що люди, щеплені 2-мя дозами вакцини від коронавірусу, тепер можуть отримати в Україні Міжнародне свідоцтво про вакцинацію - документ про зроблені щеплення, що відповідає міжнародним медико-санітарним нормам.

Нагадаємо, що в центрах по тестуванню в Україні за добу виявили 1385 осіб з COVID-19, 756 з яких перебувають у важкому стані.

Раніше експерт розповів "Телеграфу" чому українцям не варто розраховувати на створення вітчизняної вакцини від коронавірусу.