Мільйони заробітчан залишають Україну, але на їх місце приїдуть інші етноси - демографка

Незважаючи на відтік трудових мігрантів з України, держава в центральній Європі не залишиться порожньою, і місце, що звільнилося, в разі чого займуть інші етноси.

Про це директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова розповіла в інтерв'ю "Телеграфу".

За її словами, на сьогоднішній день близько 3 мільйонів українців живуть за кордоном, але точні дані з цього питання потрібно розраховувати з урахуванням міжнародної статистики, що вимагає великих фінансових вкладень.

При цьому, зараз потужним центром тяжіння заробітчан є Польща, і багато хто намагається залишитися там, перевізши сім'ї.

Однак, на думку Лібанової, Україна не залишається порожньою у разі їх неповернення додому.

"Сюди приїдуть інші люди. Замість українців на цій землі будуть жити інші етноси. Держава в центрі Європи не буде пустелею, хтось обов'язково тут житиме. Питання в тому, хто. Хотілося би, щоб українці", - підсумувала демографка.

Більше по темі читайте в статті на сайті "Телеграф": Україна не буде пустелею, питання в тому - хто буде жити на цій землі, - демографка Елла Лібанова.