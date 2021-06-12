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Мільйони заробітчан залишають Україну, але на їх місце приїдуть інші етноси - демографка

Мільйони заробітчан залишають Україну, але на їх місце приїдуть інші етноси - демографка
06:34 Сьогодні Телеграф Фото: slovoidilo.ua

Незважаючи на відтік трудових мігрантів з України, держава в центральній Європі не залишиться порожньою, і місце, що звільнилося, в разі чого займуть інші етноси.

Про це директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова розповіла в інтерв'ю "Телеграфу".

За її словами, на сьогоднішній день близько 3 мільйонів українців живуть за кордоном, але точні дані з цього питання потрібно розраховувати з урахуванням міжнародної статистики, що вимагає великих фінансових вкладень.

При цьому, зараз потужним центром тяжіння заробітчан є Польща, і багато хто намагається залишитися там, перевізши сім'ї.

Вся правда мільярдів з-за кордону: як заробітчани наближають Україну до катастрофи

Однак, на думку Лібанової, Україна не залишається порожньою у разі їх неповернення додому.

"Сюди приїдуть інші люди. Замість українців на цій землі будуть жити інші етноси. Держава в центрі Європи не буде пустелею, хтось обов'язково тут житиме. Питання в тому, хто. Хотілося би, щоб українці", - підсумувала демографка.

Більше по темі читайте в статті на сайті "Телеграф": Україна не буде пустелею, питання в тому - хто буде жити на цій землі, - демографка Елла Лібанова.

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Валерія Куценко
Автор: Валерія Куценко
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Все по темі:

Демография, Польща, Заробитчани, Україна, Трудові мігранти, демографічна криза.
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