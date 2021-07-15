Вихідними в Україні пройдуть грозові дощі, проте спека триватиме

За даними українського гідрометеорологічного центру, на вихідних, 17 та 18 липня, очікується хмарна погода, можливі грозові дощі у центральних, північних та західних областях, на сході та півдні переважно ясна погода без опадів. Вночі температура повітря коливатиметься від 21 до 23 градусів тепла, вдень триватиме спека від 31 до 33 градусів тепла.

Вітер північно-східний, 3-5 м/с. Мінімальний тиск за показниками Gismeteo у суботу 743 мм рт. ст., максимальний – 745 мм рт. ст. У неділю рівень тиску становитиме 742-743 мм рт. ст. Відносна вологість повітря – 67-69 %.

Синоптик Наталя Діденко про погоду найближчим часом на своїй сторінці Facebook написала: "Найближчий благословенний дощ пройде в суботу ввечері, 17 липня - на півночі (включно з містом Києвом), вразить трохи Захід і частина Центру."

Останнім часом в Україні панує справжнє спекотне та сухе літо, але в червні та на початку липня пройшов антициклон з дощами, повінню та градом. Затопило Ялту та інші міста та селища анексованого Криму, а у Львівській та Рівненській областях через негоду обвалилися дерева та обірвало лінії електропередач. У Суботу 26 червня побачити аномальний град довелося мешканцям міста Київ.