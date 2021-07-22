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Дружить з Прилєпіним і підтримує "ДНР": за що професорку Більченко звільнили з НПУ ім. Драгоманова

Дружить з Прилєпіним і підтримує "ДНР": за що професорку Більченко звільнили з НПУ ім. Драгоманова
10:08 Сьогодні Телеграф

Викладачку культурології педагогічного університету імені Драгоманова Євгенію Більченко, яка не раз емоційно і зневажливо висловлювалася про українську мову та Україну, звільнили, а її кафедру філософії і антропології - ліквідували. Днями професор оприлюднила на своїй сторінці в Facebook лист з відділу кадрів.

І хоча в документі йдеться про те, що посада Більченко через два місяці підлягає скороченню, а їй пропонують вибрати будь-яку іншу вільну вакансію, професор твердо стверджує, що кафедру ліквідували заради того, щоб вона пішла з університету. Причиною звільнення викладач називає свої політичні погляди.

«Мене звільнили ... Ну, ось. Заради цього пішли на ліквідацію цілої кафедри. Не змогли нічого довести: ні профнепридатність, ні аморальний вчинок - нічого з того, що вішали », - написала викладачка.

Також вона додала, що в період відсторонення від педагогічної роботи активно займалася науковою діяльністю, щільно співпрацюючи з колегами з Росії.

Цій історії зі звільненням передували ряд скандалів, пов’язаних із прізвищем одіозної професорки.
Взимку викладачка опинилася у центрі уваги через зневажливі висловлювання, коментуючи на своїй сторінці у Facebook закон про українську мову в сфері обслуговування.

«…цей закон - лише ланка в ланцюзі, черговий опухлий лімфовузол в тілі онкохворої американської колонії», - написала професорка.

Крім того, Більченко додала, що вона є представником «російської цивілізації» і навпаки зараз свідомо переходить на російську мову в сфері обслуговування. А також підкреслила, що не може дивитися, як «злякано перебудовується під новий маразм» її «бідний, непереможний народ».

У іншому дописі професорка продовжила антиукраїнську тему, називаючи мовний закон «фашизмом». Підбурюючи своїх підписників у соціальних мережах підтримати її позицію, Більченко натякнула, що «вони» прийдуть за кожним.

«Друзі, вас всіх чекає те, що ви бачите в тисячах мракобісних коментарях тут. Вас не помилують. Спочатку вони приходять за марксистами, потім - за росіянами. А коли вони прийдуть за вами, вас більше не буде кому захищати», - написала професорка.

Обидва дописи викликали бурю негативних емоцій поміж користувачів соціальних мереж, а значна частина колег і студентів вишу висловилися за неприпустимість роботи викладача з антиукраїнськими переконаннями в вузі. Однією із яскравих заяв став публічний лист першокурсниці Марії Прошковської, яка попросила ректорат відрахувати її з університету у зв’язку з відсутністю реакції на ситуацію з викладачкою.

«…Професорка Більченко не поважає країну в якій живе, працює і заробляє. Не поважає мову цієї каїни, вважає війну Росії проти України громадянською війною, демократично обрану владу - неонациським режимом. Крім того, вона публічно заявляє про дружбу з Захаром Прилєпіним, виступає на телеканалах «ДНР», Клименка та російському телебаченні, де розповідає про те, як її тут пригнічують…», - обурювалася студентка.

За словами Прошковської, проблема не лише в особистій позиції професорки. Річ у тім, що вона системно «промивала» мізки студентам, транслюючи особисті погляди як істину. Щоб зрозуміти увесь жах ситуації Марія порадила керівництву вишу переглянути канал Більченко на YouTube.

На фоні скандалу в університеті створили комісію, яка мала вивчити діяльність професорки. У результаті її тимчасово відсторонили від викладацької діяльності, поставши під сумнів рівень знань через помилки у її онлайн-лекціях, які виявили під час перевірки.

Також в університеті повідомляли, що займаються вивченням антиукраїнських заяв викладачки в соцмережах і попросили громадян на підставі думок Більченко «не робити поспішних узагальнень щодо якості університетської професури вузу». А голова профспілкової організації Іван Горбачук заявив, що в університеті вважають публікації Більченко антиукраїнськими і антинародними.

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Анна Данюк-Черкашина
Автор: Анна Данюк-Черкашина
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Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова, Євгенія Більченко, звільнили з роботи, антиукраїнська пропаганда.
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