Небесна сотня поповнилася ще одним героєм Революції гідності

Володимир Занєгін був поранений 20 лютого 2014 року під час подій на вулиці Інститутській. Тоді на Майдані розстрілювали протестуючих.

Про смерть чоловіка повідомили в Ініціативній групі постраждалих / поранених на Майдані.

Володимир Занєгін був нагороджений Орденом "За мужність" III ступеня у 2017 році. Про дату, час і місце прощання повідомлять додатково.

Причину смерті встановить експертиза, в коментарях до посту відзначають, що майданівцю несподівано стало погано, медики допомогти не змогли.

20 лютого в Україні відзначається День Героїв Небесної сотні - на честь подій на Майдані.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що події на Майдані стали частиною скарги Росії в Європейський суд з прав людини.