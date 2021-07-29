Такої кількості нових випадків не фіксували понад місяць - свіжі дані по COVID-19 в Україні

За добу середи, 28 липня, в Україні зафіксовано 846 нових підтверджених випадків коронавврусної хвороби COVID-19, в тому числі у 60 дітей і 41 медпрацівника. Це більш ніж на сто випадків більше, ніж було зафіксовано напередодні.

Про це повідомляє в четвер вранці Міністерство охорони здоров'я України на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Також за минулу добу в Україні:

госпіталізовано - 480 осіб;

летальних випадків - 25;

одужали - 510 осіб;

За добу було протестовано: методом ПЛР - 19 582 особи, методом ІФА - 7962 особи, експрес-тестами - 14 960 чоловік.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Київ е (195), Харківській (70), Донецькій (66), Запорізькій (56) та Одеській (56) областях.

Варто відзначити, що нинішнє число виявлених випадків відносно високе: в останній раз більше 800 нових випадків за добу спостерігалося більше місяця тому, що ясно видно на відповідних графіках РНБО України.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 2 250 907 осіб;

одужали - 2 185 849 осіб;

летальних випадків - 52 916;

проведено ПЛР-тестів - 11 341 529.

Як повідомлялося, лікар-імунолог Андрій Волянський заявив, що штам коронавируса "Delta" хоч і більш заразний, проте менш смертоносний, ніж той, який до цього домінував в Україні.