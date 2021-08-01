Скачать
Неділя, 01.08.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Прогрес в боротьбі з коронавірусом під загрозою: озвучена невтішна правда про штам "Дельта"
Прогрес в боротьбі з коронавірусом під загрозою: озвучена невтішна правда про штам "Дельта"
Український плавець Романчук виграв "срібло" на Олімпіаді в Токіо
Український плавець Романчук виграв "срібло" на Олімпіаді в Токіо
Коронавірус в Україні: госпіталізованих майже стільки ж, скільки і нових випадків зараження
Коронавірус в Україні: госпіталізованих майже стільки ж, скільки і нових випадків зараження
На Донбасі поранений український військовий: стало відомо про його стан
На Донбасі поранений український військовий: стало відомо про його стан

Погода на тиждень в Україні: чим порадує початок серпня

Погода на тиждень в Україні: чим порадує початок серпня
13:22 Сьогодні Телеграф Ілюстративне фото

Перший тиждень серпня в Україні буде доволі різноманітний на погодні умови. В деяких районах спаде спека, очікуються дощі та грози, але й у ряді регіонів зберігатимуться високі показники температури. Про це "Телеграфу" розповіли в Українському гідрометеорологічному центрі.

В понеділок, 2 серпня, в західних і північних регіонах вдень ймовірні короткочасні дощі, місцями грози, град та шквали. Температура вночі сягатиме 16-21 градусів тепла. Вдень у західних областях стовпчики термометрів становитимуть 22-27, в північних – 25-30 градусів тепла. На решті території країни ще пануватиме спека, бо температура повітря складе 30-35, зокрема на сході – до 37 градусів із позначкою "плюс".

Яке свято 1 серпня: народні прикмети і заборони

У вівторок, 3 серпня, в Україні, крім західних та більшості північних областей, а 4 серпня, в середу, саме у західній частині прогнозують короткочасні дощі, а також грози. Решта регіонів опадів не застане. Нічні температури в ці дні перебуватимуть на рівні 12-18 градусів із позначкою "плюс", удень – 24-30. Тоді як на півдні та сході – 15-21, а на узбережжі морів – до 23 градусів тепла. Вдень очікується +27-33 градуси.

Побито 19 погодних рекордів: Південну Африку несподівано засипало снігом (фото, відео)

Починаючи з 5 серпня, четверга, характер погоди буде більш нестійкий. Як прогнозують метеорологи, захід і північ відчують зниження температури. В п’ятницю та суботу, 6 і 7 серпня, на більшій території країни (крім півдня та сходу) пройдуть короткочасні дощі. Крім того, ймовірні грози.

За прогнозом Укргідрометцентру, температура у другій половині майбутнього тижня вночі становитиме 12-18 градусів тепла, на півдні та сході – 16-22. Удень в західних та північних областях синоптики прогнозують спад температури до 23-29 градусів тепла. В інших регіонах стовпчики термометрів показуватимуть 26-32 градусів із позначкою "плюс".

Нагадаємо, перший день серпня зустрінув українців спекотною погодою, однак в ряді регіонів синоптики прогнозують дощі з грозами. "Телеграф" публікував детальний прогноз.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Таїсія Єрохіна
Автор: Таїсія Єрохіна
Перегляди: 45

Все по темі:

Погода, Україна, Серпень, Погода в Україні, прогноз погоди на тиждень.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Майбутнє вже настало: метеорологи ОАЕ керують погодою завдяки дронам
02 Український плавець Романчук виграв "срібло" на Олімпіаді в Токіо
03 Коронавірус в Україні: госпіталізованих майже стільки ж, скільки і нових випадків зараження
04 Різдво Миколи Чудотворця і три Спаса: які церковні свята будуть в серпні
05 Лелеки, соняшник, статуя князя Володимира: в Японії на честь Олімпіади створили унікальне українське кімоно (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Різдво Миколи Чудотворця і три Спаса: які церковні свята будуть в серпні
Різдво Миколи Чудотворця і три Спаса: які церковні свята будуть в серпні
Майбутнє вже настало: метеорологи ОАЕ керують погодою завдяки дронам
Майбутнє вже настало: метеорологи ОАЕ керують погодою завдяки дронам
День Повітряних Сил ЗСУ: історія свята і привітання
День Повітряних Сил ЗСУ: історія свята і привітання
Яке свято 1 серпня: народні прикмети і заборони
Яке свято 1 серпня: народні прикмети і заборони
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся