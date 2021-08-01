Погода на тиждень в Україні: чим порадує початок серпня

Перший тиждень серпня в Україні буде доволі різноманітний на погодні умови. В деяких районах спаде спека, очікуються дощі та грози, але й у ряді регіонів зберігатимуться високі показники температури. Про це "Телеграфу" розповіли в Українському гідрометеорологічному центрі.

В понеділок, 2 серпня, в західних і північних регіонах вдень ймовірні короткочасні дощі, місцями грози, град та шквали. Температура вночі сягатиме 16-21 градусів тепла. Вдень у західних областях стовпчики термометрів становитимуть 22-27, в північних – 25-30 градусів тепла. На решті території країни ще пануватиме спека, бо температура повітря складе 30-35, зокрема на сході – до 37 градусів із позначкою "плюс".

У вівторок, 3 серпня, в Україні, крім західних та більшості північних областей, а 4 серпня, в середу, саме у західній частині прогнозують короткочасні дощі, а також грози. Решта регіонів опадів не застане. Нічні температури в ці дні перебуватимуть на рівні 12-18 градусів із позначкою "плюс", удень – 24-30. Тоді як на півдні та сході – 15-21, а на узбережжі морів – до 23 градусів тепла. Вдень очікується +27-33 градуси.

Починаючи з 5 серпня, четверга, характер погоди буде більш нестійкий. Як прогнозують метеорологи, захід і північ відчують зниження температури. В п’ятницю та суботу, 6 і 7 серпня, на більшій території країни (крім півдня та сходу) пройдуть короткочасні дощі. Крім того, ймовірні грози.

За прогнозом Укргідрометцентру, температура у другій половині майбутнього тижня вночі становитиме 12-18 градусів тепла, на півдні та сході – 16-22. Удень в західних та північних областях синоптики прогнозують спад температури до 23-29 градусів тепла. В інших регіонах стовпчики термометрів показуватимуть 26-32 градусів із позначкою "плюс".

Нагадаємо, перший день серпня зустрінув українців спекотною погодою, однак в ряді регіонів синоптики прогнозують дощі з грозами. "Телеграф" публікував детальний прогноз.