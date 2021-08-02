Напад на танцюриста Наді Дорофєєвої: в мережі з'явилося відео неадекватної поведінки УДОшника

У мережі показали, як стався напад на танцюриста шоу-балету Наді Дорофєєвої в Києві.

Кадрами з камер спостереження поділився OBOZREVATEL.

Видання зазначає, що 1 серпня 22-річний танцюрист Євген Гончаренко вийшов з друзями з клубу LIFT на вулиці Антоновича, де йому не пощастило зустрітися з співробітником УДО Євгеном Безпалим.

Очевидно, що компанія не помітила, що опинилася на шляху двох чоловіків. На кадрах видно, що спочатку Безпалий відштовхнув іншого хлопця, після чого дівчина з компанії Гончаренка дістала телефон і почала знімати агресора. Тому це не сподобалося і він попрямував до неї щоб вибити телефон з рук.

У цей момент йому під руку потрапив танцюрист, якому Безпалий завдав потужного удару в голову.

Після цього співробітник УДО таки вибив камеру з рук і почав з'ясовувати стосунки з друзями Гончаренка і людьми, що просто проходили неподалік.

На кадрах також видно, що співробітник спецслужби штовхнув ногою танцюриста, коли його намагалися привести до тями інші перехожі.

Видання вказує, що у Гончаренка стався крововилив у мозок, після чого тому зробили трепанацію.

Як повідомлялося раніше, УДО заявило, що Безпалий відсторонений від служби на час розслідування. також там готові надати всю необхідну допомогу в лікуванні потерпілого.

Самого силовика вже затримали співробітники ДБР, йому загрожує від 5 до 8 років тюремного ув'язнення.