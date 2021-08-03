Біля посольства Білорусі в Києві з фаєрами і биттям тарілок вшанували пам'ять Шишова (ексклюзивні фото та відео)

У Києві біля посольства Білорусі зібралося багато людей, які влаштували акцію протесту після загибелі глави "Білоруського будинку в Україні" Віталія Шишова.

На місці побував кореспондент "Телеграфа", який зняв на фото і відео все, що там відбувалося.

Небайдужі люди розмістили плакат "Місце для страви, що подається холодним" і кілька порожніх тарілок з написами "крик відчаю", "моє безсилля", "крик злості" і іншими.

Багато з них тримали в руках біло-червоно-білі прапори, а деякі запалили фаєри.

Також там засвітилася і дівчина загиблого Шишова.

Будівлю посольства оточили правоохоронці.

Як повідомлялося раніше, Шишов зник 2 серпня, він вийшов на пробіжку і зник. На наступний день його виявили повішеним у київському парку.

У поліції розглядають версії з самогубством і навмисним вбивством, замаскованим під самогубство. Крім того, правоохоронці кажуть, що є декілька моментів, які свідчать про те, що це було не самогубство.

У країнах Заходу вже встигли назвати це "білоруської розправою з громадянським суспільством".

Фото і відео Ян Доброносов, "Телеграф"