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Чемодан-вокзал-Росія: Зеленський порадив любителям РФ їхати з Донбасу вже зараз (відео)

Чемодан-вокзал-Росія: Зеленський порадив любителям РФ їхати з Донбасу вже зараз (відео)
Оновлено 11:31 Сьогодні Телеграф ОПУ

Президент України Володимир Зеленський звернувся до жителів окупованої території Донецької та Луганської області із закликом вирішити, в Україні вони на Батьківщині або гості. Він сказав, що Донбас не буде російською територією, як і Крим, про який президент говорив раніше.

Трейлер інтерв'ю опублікував український канал для непідконтрольної території "Дім". Інтерв'ю російською мовою з субтитрами українською. 


Зеленський провів асоціацію між окупацією Донбасу і Берлінською стіною.

"Якщо ти живеш на території Донбасу сьогодні, тимчасово окупованій, і ти вважаєш, що "наше діло праве, нам в Росію, ми росіяни" велика помилка залишатися жити в Донбасі. Це ніколи не буде російською територією, просто ніколи. Неважливо, скільки це окуповано, розумієте? Це як стіна в Німеччині яка була. Це не важливо. У будь-якому випадку люди, історія, скористаються моментом - і стіна впаде ", - сказав президент.

Він порадив тим, хто любить Росію і жив в Україні, але "відчував, що це Росія" їхати в РФ.

"Якщо ти так відчуваєш, я вважаю, що людина повинна зрозуміти, що в ім'я своїх дітей і онуків вже потрібно їхати і шукати собі місце в Росії. Це правильно, тому що без України на цій території цивілізації не буде. Україна буде рости вгору, буде все будувати, однозначно. Донбас в тому вигляді, в окупованому, у відрізаному - нікуди рости не буде ", - зазначив Зеленський.

Тим же, хто вважає Донбас - Україна, президент рекомендував триматися і зазначив, що мова якою говорить людина не важлива.

"Якщо ти поважаєш цей прапор, поважаєш українську мову - навіть якщо тебе не вчили в школі, сам почитай книжки й все нормально, все прийде. Говори як хочеш. Але якщо ти відчуваєш, що ти українець - будь там, будь, тримайся, це все одно буде, ця земля буде деокупована, в будь-якому випадку - це історія ", - сказав президент в інтерв'ю.

Раніше "Телеграф" писав, що конфлікт на Донбасі українці назвали однією з найголовніших проблем держави.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по темі:

РФ, Донбас, Україна, Володимир Зеленський, Президент України.
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