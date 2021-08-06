"Помилився, що Україна і Росія схожі": ведучий "Майстер-шефа" поскаржився на труднощі роботи в Києві

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11:48 Сьогодні Телеграф фото Instagram Эктора Браво

Відомий український ресторатор і телеведучий Ектор Хіменес-Браво розповів, на які труднощі він натрапив, коли починав працювати в Україні. За його словами і робота ресторатора, і робота телеведучого не давалася йому легко.

Своєю історією шоумен поділився у своєму блозі в Instagram.

Так, Ектор розповів, що в якийсь момент його стосунки з інвесторами мережі готелів "Інтерконтиненталь", для яких він розробляв концепцію ресторанів, настільки зіпсувалися, що він навіть задумався над переїздом до Канади.

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"Інвестори і власник "Інтерконтиненталь Київ" хотіли працювати тільки зі мною. Я розробив для них проект FAIRMONT. Пізніше я окремо відкрив BAO, NAM (ресторани Ектора Хіменес-Браво, - прим.ред.) та ін. І в якийсь момент мої стосунки з власником "Інтерконтиненталь" зіпсувалися, ми були в конфлікті і я захотів кинути все і поїхати в Канаду ", - пише Браво.

Крім того, кулінар розповів, що на проекті "Майстер-шеф" він був зовсім не запрошеною зіркою, а проходив суворий кастинг.

"Пізніше відкрився кастинг на" Майстер-шеф ", і я вирішив на нього піти. Пробував ще "Пекельну Кухню", але не вийшло. Якщо ви думали, що мене відразу взяли, то це не так. Я витратив багато часу ", - поділився телеведучий.

Ектор Хіменес Браво - один з найбільш відомих кухарів і рестораторів в Україні. Ось уже протягом 9 років він є суддею популярного в Україні реаліті-шоу «МастерШеф». Браво володіє в Києві такими закладами, як BAO, NAM і кондитерської Bo.Pastry.

Нагадаємо, що раніше телеведучий Ектор Хіменес Браво раптово почав вести свій блог в Instagram російською мовою, чим викликав гнів своїх дописувачів.

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Ольга Броскова
Автор: Ольга Броскова Заступник головного редактора
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Эктор Хименес Браво, Майстер Шеф.
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