Україна допоможе Греції з гасінням лісових пожеж

Україна направить пожежних в Грецію, що страждає від лісних пожеж.

Про це написав прем'єр міністр України Денис Шмигаль в своєму телеграм-каналі.

"Зведений загін українських вогнеборців вирушить до Греції для допомоги в боротьбі з лісовими пожежами", - повідомив він.

За його словами, рішення про направлення сотні досвідчених рятувальників було прийнято в п'ятницю на позачерговому засіданні Кабінету міністрів.

Крім того, він побажав Греції якомога швидше впоратися з пожежами і заявив, що Україна завжди готова підтримати своїх міжнародних партнерів.

Як відомо, Україна нещодавно направила пожежну авіацію до Туреччини, яка теж страждає від масштабних лісових пожеж.

Також, як повідомлялося раніше, масштабні лісові пожежі були зафіксовані в Північній Македонії, Албанії та Болгарії.