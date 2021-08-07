5 областей на межі - хто може опинитися в жовтій зоні карантину по COVID-19

Всі області України на 7 серпня знаходяться в зеленій зоні по коронавірусу, але в 5 областях перевищена динаміка кількості госпіталізацій. Одна з них - Тернопільська, яка одночасно з цим є одним з лідерів за кількістю виявлених випадків штаму "Дельта".
Статистику госпіталізацій опублікувало Міністерство охорони здоров'я України.
Так, за останні три доби за норми зеленої зони (менше 50%) вийшли:
Також норми по госпіталізації за останні 3 дні перевищувала Хмельницька область - 4 серпня там зафіксували 55,7%, але потім ситуація стабілізувалася.
(Фото: МОЗ)
Рішення про перехід в іншу зону карантину приймає державна комісія з НС раз в тиждень на підставі перевищення двох і більше показників.
Раніше "Телеграф писав, що в Україні продовжать карантин попри " зелену зону "в усіх областях. Також в уряді вирішили прив'язати норми комунальних послуг для субсидії до епідситуації в Україні.