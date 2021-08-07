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Субота, 07.08.2021
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5 областей на межі - хто може опинитися в жовтій зоні карантину по COVID-19

5 областей на межі - хто може опинитися в жовтій зоні карантину по COVID-19
Оновлено 11:04 Сьогодні Телеграф

Всі області України на 7 серпня знаходяться в зеленій зоні по коронавірусу, але в 5 областях перевищена динаміка кількості госпіталізацій. Одна з них - Тернопільська, яка одночасно з цим є одним з лідерів за кількістю виявлених випадків штаму "Дельта".

Статистику госпіталізацій опублікувало Міністерство охорони здоров'я України.

Так, за останні три доби за норми зеленої зони (менше 50%) вийшли:

  • Донецька (на 6 серпня - 53, 5%, на 5 серпня 84,1%)
  • Івано-Франківська (на 6 серпня 52, 8%). При цьому в області роблять занадто мало тестів на коронавірус - 285 при нормі в 300 на 100 тисяч осіб
  • Рівненська (на 6 серпня 106,3%)
  • Тернопільська (на 6 серпня 160%)
  • Черкаська (на 6 серпня 60%).

Також норми по госпіталізації за останні 3 дні перевищувала Хмельницька область - 4 серпня там зафіксували 55,7%, але потім ситуація стабілізувалася.

 

статистика госпіталізації коронавірус

(Фото: МОЗ)

Рішення про перехід в іншу зону карантину приймає державна комісія з НС раз в тиждень на підставі перевищення двох і більше показників.

Раніше "Телеграф писав, що в Україні продовжать карантин попри " зелену зону "в усіх областях. Також в уряді вирішили прив'язати норми комунальних послуг для субсидії до епідситуації в Україні.

Влада урізає субсидії - яким областям загрожують зміни

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Коронавірус, Covid-19, COVID-19 Коронавирус, штам Дельта.
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