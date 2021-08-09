Яке свято 9 серпня: народні прикмети і заборони

У понеділок, 9 серпня, в православній церкві шанується святий великомученик Пантелеймон (Пантолеон). Також в цей день відзначають своє свято всі книголюби світу.

Пантелеймон народився в III столітті на території Никодимії в сім'ї язичників, і був вивчений на лікаря. Коли почалися гоніння на християн за наказом імператора Максиміліана, Пантелеймон познайомився з проповідником Єрмолаєм, якого Церква вшановує 8 серпня. Саме він відкрив юнакові очі на істинного Бога. Віра в Христа накликала на Пантелеймона гнів родичів і знайомих. Його схопили і привели до правителя, який наказав юнакові відректися від віри. Пантелеймон відмовився і був страчений.

Джерело: hram-troicy.prihod.ru

У народі святий, якого іноді називали ще Палієм, почитався як цілитель. Йому молилися лікарі і воїни. У цей день було прийнято збирати лікувальні трави і проводити обряди.

Всесвітній день книголюбів відзначається щорічно 9 серпня. Це свято з'явилося в США і практично відразу придбало шанувальників і в інших куточках світу (Book Lovers Day). Відзначається він усіма любителями книг, в тому числі письменниками, літераторами та видавцями. Варто відзначити, що саме завдяки простому читачеві, книга, як культурний феномен, продовжує бути затребуваною.

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Народні прикмети 9 серпня

Мурахи закладають входи в мурашники - скоро буде дощ.

9 серпня гріх возити хліб і сіно - Пантелеймон спалить.

Народжені 9 серпня володіють даром цілительства. Вони добре розбираються в травах. Такі люди можуть стати хорошими лікарями.

Що не можна робити 9 серпня

Преподобний Пантелеймон завжди допомагав стражденним, тому відмова в проханні про допомогу буде вважатися гріхом.

9 серпня не можна працювати. А ось наведення порядку вдома тільки вітається.

Раніше "Телеграф" писав, які ще православні свята українці будуть відзначати в серпні 2021 року.