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Вівторок, 10.08.2021
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Яке свято 10 серпня: народні прикмети і заборони

Яке свято 10 серпня: народні прикмети і заборони
00:01 Сьогодні Телеграф

У вівторок, 10 серпня, в православній церкві вшановують пам'ять двох апостолів від сімдесяти, учнів Ісуса Христа - Прохора і Пармена.

Прохор, як свідчить переказ, був супутником апостола Петра, в результаті став єпископом Никомедії і постраждав за віру в Христа під час гонінь, організованих в Антіохії. Що стосується Пармена, то він з особливою старанністю виконував всі доручення апостолів, але помер ще до того, як учні Христа покинули Єрусалим. Згідно з іншою легендою, Пармен помер мученицькою смертю під час гонінь за правління Траяна.

Прохор и Пармен ікони

Джерело: 5-tv.ru

День Прохора і Пармена був святом ковалів, оскільки саме з їх допомогою селяни справлялися з польовими роботами. 10 серпня їм висловлювали особливу подяку і повагу.

Календар свят на серпень 2021 - важливі дати літнього місяця

Також в цей день відзначається свято на честь Смоленської ікони Божої Матері - "Одигітрії".

Смоленська ікона Божої Матері

Джерело: tatmitropolia.ru

Народні прикмети 10 серпня

  • Йде дощ без вітру - чекай затяжної негоди.
  • Рясна роса вранці 10 серпня - буде сонячний день.
  • Хмари пливуть високо - прикмета того, що буде суха і ясна погода.
  • Народжені 10 серпня і по дереву можуть працювати і в ковальській справі толк знають. Носити їм слід опал.

Що не можна робити 10 серпня

  • Удача піде з майном, якщо вирішите його продати або обміняти в цей день.
  • Не рекомендується проводити грошові операції.
  • Не бажано обговорювати успіхи інших. Вірили, що так можна розгубити власні досягнення.

Раніше "Телеграф" писав, які ще православні свята українці будуть відзначати в серпні 2021 року.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 35

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Свята, Прикмети, Традиції, Заборони.
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