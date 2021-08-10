Яке свято 10 серпня: народні прикмети і заборони

У вівторок, 10 серпня, в православній церкві вшановують пам'ять двох апостолів від сімдесяти, учнів Ісуса Христа - Прохора і Пармена.
Прохор, як свідчить переказ, був супутником апостола Петра, в результаті став єпископом Никомедії і постраждав за віру в Христа під час гонінь, організованих в Антіохії. Що стосується Пармена, то він з особливою старанністю виконував всі доручення апостолів, але помер ще до того, як учні Христа покинули Єрусалим. Згідно з іншою легендою, Пармен помер мученицькою смертю під час гонінь за правління Траяна.
Джерело: 5-tv.ru
День Прохора і Пармена був святом ковалів, оскільки саме з їх допомогою селяни справлялися з польовими роботами. 10 серпня їм висловлювали особливу подяку і повагу.
Також в цей день відзначається свято на честь Смоленської ікони Божої Матері - "Одигітрії".
Джерело: tatmitropolia.ru
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