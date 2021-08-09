Скачать
Понеділок, 09.08.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
В Білорусь можуть перекинути "всі сили" Росії: Лукашенко назвав умову (відео)
В Білорусь можуть перекинути "всі сили" Росії: Лукашенко назвав умову (відео)
"Я вилетіла з його квартири": журналістка розповіла, як актор Талашко домагався її після інтерв'ю
"Я вилетіла з його квартири": журналістка розповіла, як актор Талашко домагався її після інтерв'ю
У Польщі здивували сумною статистикою по українським мігрантам
У Польщі здивували сумною статистикою по українським мігрантам
Меркель приїде до Києва перед Днем незалежності України: що відомо про її прощальний візит
Меркель приїде до Києва перед Днем незалежності України: що відомо про її прощальний візит

"Відчепіться від спортсменів з вашою ****ною політикою": олімпійський чемпіон заступився за Магучіх, але був змушений виправдовуватися за свої слова

"Відчепіться від спортсменів з вашою ****ною політикою": олімпійський чемпіон заступився за Магучіх, але був змушений виправдовуватися за свої слова
Оновлено 17:14 Сьогодні Телеграф

Олімпійський чемпіон Станіслав Горуна вирішив заступитися за українську стрибунку Ярославу Магучіх, якій дісталося через спільне фото з росіянкою Марією Ласіцкене, проте його заяви викликали ще більше обурення.

Відповідне звернення він оприлюднив у себе в Фейсбук.

"Відчепіться від спортсменів з вашою ****ною політикою. Спорстмен займається своїм ремеслом. Фотографія на п’єдесталі з суперником або другом це його частина", - написав він.

Горуна написав, що в спільному фото Магучіх і Ласіцкене ніякої "зради" немає, оскільки спортсменки "потоваришували через конкуренцію і однаково важку роботу над собою".

Його слова викликали багато гніву в мережі, а деякі нагадали, що Магучіх є лейтенантом ВСУ, а Ласіцкене - капітаном ВС РФ.

Після цього Горуна написав ще один пост, щоб пояснити свої слова.

"Привітання на п’єдесталі суперниць/суперників обіймами - це звичний ритуал у всіх видах спорту у всіх країнах. Це традиційний прояв поваги. Я, власне, на цьому і наголошував, але більшість побачило лише заголовок «спорт поза політикою» і почали трактувати за своїми вподобаннями", - додав він.

Горуна також додав, що не применшує заслуг ЗСУ і усвідомлює, що відбувається в Україні в останні 8 років.

Як повідомлялося раніше, в Міноборони обіцяли поговорити з Магучіх після її повернення з Токіо.

Горуна 6 серпня завоював на Олімпіаді бронзову медаль з карате.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 42

Все по темі:

Ярослава Магучих, Станислав Горуна, Мария Ласицкене.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Нечуваний прольот на Олімпіаді. Вище нас - купа зовсім не гігантів у світі спорту, а країн, де живуть за коштами
02 Помер український продюсер і журналіст Дмитро Харитонов
03 Україна використала всі природні ресурси на цей рік і почала "жити в борг"
04 Озвучені три основні теми, які Зеленський і Байден обговорять в Білому домі
05 Європа до 2035 року повністю позбавиться бензинових і дизельних авто: Чи допоможе це відновити екологію?
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Ще одна країна ЄС зняла коронавірусні обмеження для тих, хто в'їжджає з України
Ще одна країна ЄС зняла коронавірусні обмеження для тих, хто в'їжджає з України
Госпіталізованих на третину більше ніж тих, що заразилися - статистика Covid-19 в Україні за добу
Госпіталізованих на третину більше ніж тих, що заразилися - статистика Covid-19 в Україні за добу
В аквапарку Дніпра потонула дитина: подробиці (фото)
В аквапарку Дніпра потонула дитина: подробиці (фото)
Яке свято 9 серпня: народні прикмети і заборони
Яке свято 9 серпня: народні прикмети і заборони
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся