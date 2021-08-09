"Відчепіться від спортсменів з вашою ****ною політикою": олімпійський чемпіон заступився за Магучіх, але був змушений виправдовуватися за свої слова

Олімпійський чемпіон Станіслав Горуна вирішив заступитися за українську стрибунку Ярославу Магучіх, якій дісталося через спільне фото з росіянкою Марією Ласіцкене, проте його заяви викликали ще більше обурення.

Відповідне звернення він оприлюднив у себе в Фейсбук.

"Відчепіться від спортсменів з вашою ****ною політикою. Спорстмен займається своїм ремеслом. Фотографія на п’єдесталі з суперником або другом це його частина", - написав він.

Горуна написав, що в спільному фото Магучіх і Ласіцкене ніякої "зради" немає, оскільки спортсменки "потоваришували через конкуренцію і однаково важку роботу над собою".

Його слова викликали багато гніву в мережі, а деякі нагадали, що Магучіх є лейтенантом ВСУ, а Ласіцкене - капітаном ВС РФ.

Після цього Горуна написав ще один пост, щоб пояснити свої слова.

"Привітання на п’єдесталі суперниць/суперників обіймами - це звичний ритуал у всіх видах спорту у всіх країнах. Це традиційний прояв поваги. Я, власне, на цьому і наголошував, але більшість побачило лише заголовок «спорт поза політикою» і почали трактувати за своїми вподобаннями", - додав він.

Горуна також додав, що не применшує заслуг ЗСУ і усвідомлює, що відбувається в Україні в останні 8 років.

Як повідомлялося раніше, в Міноборони обіцяли поговорити з Магучіх після її повернення з Токіо.

Горуна 6 серпня завоював на Олімпіаді бронзову медаль з карате.