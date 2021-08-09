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Глава "Укрзалізниці" йде у відставку, його місце може зайняти екс-менеджер Ахметова

Глава "Укрзалізниці" йде у відставку, його місце може зайняти екс-менеджер Ахметова
Оновлено 17:46 Сьогодні Телеграф epravda.

Ексменеджер в холдингу SCM Рината Ахметова Олександр Камишин, що працював там з інвестиціями 7 років, може стати новим головою правління "Укрзалізниці".

Про це в понеділок, 9 серпня, повідомляє пресслужба "УЗ".

Рекомендацію за призначенням Камишина дала наглядова рада компанії. Документи на його призначення вже направили в уряд.

Камишин може обійняти посаду вже на найближчому засіданні Кабінету міністрів України.

Але поки що це тимчасове рішення - ексменеджер холдингу Ахметова буде головою правління "УЗ" до 31 грудня 2021 або ж до обрання нового постійного глави компанії.

"Процес обрання постійного голови правління прозорим і конкурентним способом, як це визначено Статутом Укрзалізниці, триває. Відбір консультантів з людських ресурсів для допомоги в цьому процесі повинен бути завершений вже на цьому тижні", - додали в "Укрзалізниці".

Зараз Камишин обіймає посаду радника міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

Стосовно попереднього голови "УЗ" Івана Юрика, наглядова рада 7-8 серпня провела позачергове засідання, на якому вирішила задовольнити його заяву про звільнення з посади.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ще 4 серпня РНБО доручила Кабінету міністрів України покласти обов'язки голови правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" на міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

Нагадуємо, що близько 100 мільярдів гривень недоотримала "Укрзалізниця" за останні 4 роки, що призвело до створення на підприємстві критичного фінансового стану - з цим пов'язаний Ринат Ахметов.

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Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
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Ринат Ахметов, Укрзалізниця, Иван Юрик, Олександр Камишин.
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